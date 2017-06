El Sergas reasignará a Soutelo a los pacientes ligados por un fallo informático a Forcarei

Después de que la Plataforma pola Defensa da Sanidade no Concello de Forcarei denunciase en la jornada del jueves el traslado de pacientes que viven a 900 metros del centro de salud de Soutelo a Forcarei, situado a 10 kilómetros, fuentes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) quisieron trasladar ayer a la opinión pública que, efectivamente, hay "cerca de 20 pacientes" que residiendo "más cerca de Soutelo fueron reasignados al centro de salud de Forcarei" pero subrayaron que "tiene una explicación". A este respecto, desde el Sergas se subraya que el error se debió a un fallo debido a la falta de información del sistema informático que efectuó la reasignación de pacientes. "Solo dispone de información de la parroquia y no de dónde están radicados los núcleos de población". Y "entre Soutelo y Forcarei hay una parroquia en la que la mayor parte de los núcleos están más cerca de Forcarei", por lo que el sistema informático del Sergas reasignó a todos sus vecinos al centro de salud forcaricense. No tuvo en cuenta, sin embargo, que hay dos núcleos concretos de esa parroquia que están "más cerca de Soutelo".

Al detectar ese error, el Sergas lo que proyecta hacer es reasignar a esos cerca de 20 pacientes de nuevo al centro de salud de Soutelo. "El criterio que se siguió fue el de intentar acercar el médico a la población", garantizaron desde el Servizo Galego de Saúde. Por ello, reasignará nuevamente a esos pacientes de manera manual al consultorio soutelano. "Lo va a hacer el propio Sergas sin que lo soliciten", abundaron las mismas fuentes, que también quisieron "recordar" -como ya se le comunicó a los vecinos por carta- ue quien prefiera Soutelo puede solicitarlo en el centro de salud y se le tramitará.

La reorganización sanitaria del municipio que se activó ayer supone que habrá dos médicos en Forcarei y uno en Soutelo.

A ese respecto, la Plataforma pola Defensa da Sanidade no Concello de Forcarei indicó ayer mediante un comunicado que la "Xestión Integrada de Pontevedra-Salnés (EOXI) tomó la decisión irrevocable" de ejecutar el "recorte de un facultativo con el conocimiento y la aprobación de la alcaldesa de Forcarei, como fruto de la política de reordenación de recursos que se está llevando a cabo desde el Sergas", según le confirmó anteayer a la junta de personal del ente.

Agregó que "la plaza que se recorta" en el municipio se traslada a un núcleo de mayor población, como ya le había avanzado el gerente del área territorial de Pontevedra a la plataforma. Esta entiende que supone "tratar a Forcarei como concello de segunda" e indica que los usuarios ya han sido informados por carta de que el traslado se hará el lunes. "Cuestiona la total falta de sensibilidad social con los vecinos" del rural y lamenta que "en ningún momento desde el gobierno local se intentase defender la calidad asistencial como sí vemos que se está haciendo en otros concello sean del color que sean". Destaca que "en un primer momento el Sergas dijo que la supresión de un médico en Soutelo podía ser reversible" y "sin embargo el anuncio realizado ayer (por el jueves) constata el desmantelamiento que tienen previsto en el centro soutelano mientras ediles del gobierno que representan a esta zona afectada y alcaldesa siguen a ponerse de espaldas al pueblo".La plataforma llama a secundar la manifestación prevista para las 18.30 horas de mañana en Soutelo de Montes.

Por su parte, la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, se mostró ayer convencida de que tras la reorganización sanitaria activada ayer , "la sanidad local mantendrá su buen nivel". Pero adelantó que exigirá cambios y mejoras en el servicio si detecta "alguna merma de calidad".

Añadió que, aunque "entendió las explicaciones del gerente de Atención Primaria, José Ramón Gómez, para emprender estas modificaciones y trasladarle que se mantendría el nivel del servicio", advierte que estará "vigilante" con las prestaciones médicas en los dos ambulatorios locales, especialmente en el de Soutelo "para comprobar que las estimaciones del Sergas fueron adecuadas y que los vecinos mantienen una atención médica de calidad".

"Siempre dije", "muchas veces", apuntó, "y así lo demostre, que lo que más me importa son los forcaricenses". Por eso, afirma que "si detecto que los cálculos del Sergas" eran "equivocados y existe una merma de calidad, seré la primera, junto a mi gobierno en demandar mejoras porque en el municipio estamos contentos con la calidad del servicio médico.".Apuntó, además, que si algún vecino no ha recibido la carta de reasignación, "tiene algún problema o quiere cambiar de médico solo tiene que ponerse en contacto con el ambulatorio. Eespera que "la transición de los cambios sea tranquila y que apenas se produzcan incidencias". Considera que "hay muchos vecinos que saldrán favorecidos por el cambio, ya que existen usuarios de lugares como Espiñeiros, Graña de Umia, Aciveiro, el casco urbano de Forcarei o Dúas Igrexas que estaban adscritos al centro soutelano y pasan al de Forcarei, "con lo cual tendrán que hacer recorridos muchísimo más cortos", en algún caso de hasta diez kilómetros para acudir a su médico.

La regidora reiteró que el municipio sigue teniendo mejor ratio de médicos uno por cada 1.216 vecinos) que municipios similares como Agolada (uno por cada 1.257), Rodeiro (uno cada 1.322) , Silleda (uno por cada 1.455) o Cerdedo (uno por cada 1.781).

Asegura que la reordenación de recursos sanitarios en el municipio "concluye definitivamente" con "los dos ambulatorios abiertos, tal y como estaba previsto ya que nunca se planteó el cierre de ninguno pese al alarmismo levantado por gente que solo buscaba su interés personal y partidario".