La Semana Verde vive una segunda juventud sin olvidar su esencia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, inauguró ayer la XL Feira Internacional Abanca-Semana Verde de Galicia, acompañado por el vicepresidente, Alfonso Rueda, la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, y el diputado provincial Carlos Font. Estuvieron acompañados por una amplia comitiva de alcaldes y concejales de Deza y Tabeirós-Montes, así como de miembros de organizaciones agrarias.

La segunda teniente de alcalde de Silleda y concejala de Turismo, Ana Luisa González Costa, abrió el turno de intervenciones. Tras disculpar la ausencia del regidor, Manuel Cuiña, la edil recalcó que, desde la primera edición, la Semana Verde supo mantener su esencia de "fiesta abierta al mundo" y, año tras año, "supo adaptarse a los tiempos y a las demandas del turismo y del agro", en los que todavía hay que insistir en cuando a dinamización. Aprovechó para recalcar que el Concello de Silleda cuenta con un estand propio en Festur (en el pabellón 2), donde los visitantes pueden conocer su decena de fiestas gastronómicas, pero también su patrimonio arquitectónico y natural.

Carlos Font y el propio Núñez Feijóo basaron también sus discursos en la primera piedra que pusieron los promotores de aquella "Feria-Exposición Agropecuaria de Silleda", del 21 al 23 de octubre de 1978. El representante de la Diputación hizo una metáfora de la intención con la que se puso en marcha esa primera feria de muestras, que nació "con el testimonio y la acogida de los hombres del campo, que transforman la semilla en fruto". Precisamente, de esa semilla de la primera edición se recogen hoy los frutos, 40 años después, de una feria que es la primera de su nivel en el noroeste español.

Font quiso resaltar el compromiso de la administración provincial con el agro, el gran pilar económico del interior de la provincia. Por eso, la Diputación recuperó las ayudas a las cooperativas agrícolas y a los ganaderos, al tiempo que impulsará la Fundación Semana Verde por su papel estratégico en la agroindustria. Concluyó con un deseo de "larga vida a la Semana Verde, y felicitémonos por otros 40 años más".

El presidente de la Xunta se encargó de cerrar el turno de intervenciones. Subrayó el hecho de que, hace 40 años, la primera feria multisectorial de Silleda se celebraba meses después de que, también por primera vez, los españoles votasen en un proceso democrático, "también después de 40 años". Y, del mismo modo que por entonces aquella feria de octubre se celebró cuando se abría "un tiempo de esperanza y de oportunidades, de hacer más cosas y mejores", ahora, 40 años después, la feria vuelve a vivir una época prometedora, tras la recesión económica que la llevó al borde de la quiebra. No en vano, la Semana Verde que se inauguró ayer y que durará hasta el domingo es la de mejores cifras en los últimos diez años, "tras aumentar un 31% en superficie expositiva y un 7% en número de expositores", con 637 firmas, en un volumen muy parecido al de 2007. Para el presidente, esta recuperación simboliza, también, la mejoría económica de Galicia.

Galicia, la despensa española

Esa recuperación económica, para Feijóo, tiene que utilizarse para convertir el rural "en un lugar más atractivo para vivir y emprender". A día de hoy, Galicia lidera la producción forestal del país (con el 46% del total) así como la lechera (con el 45%), además de haber aumentado la cantidad de su producción vitícola. "Todo esto lo saben las industrias y las grandes superficies, porque cada vez compran más en Galicia y generan más puestos de empleo", asevera Feijóo, que denomina a la comunidad como "la despensa de España". El rural gallego tiene atractivos, como las exenciones de impuestos en el 84% del territorio autonómico a la hora de comprar o vender una vivienda. Pero también tiene problemas, como el hecho de que los asentamientos ya no son los mismo del siglo XIX y principios del XX. De ahí que haya, por ejemplo, que modificar las líneas de transporte (a medio plazo habrá más paradas de autobús, y los chavales con menos de 18 ya no tienen que pagar billete entre los lugares donde viven y las villas).

Al igual que la Diputación, la Xunta mantendrá su compromiso con el rural, mediante ayudas que cuentan con fondos europeos y logros como el que 1.300 jóvenes se hayan decantado por la actividad agroganadera en los últimos dos años. Y, es obvio, la administración autonómica seguirá apostando por la Semana Verde, que supo capear la crisis a pesar de que hubo momentos "en que no sabíamos cómo pagar las nóminas", admitió. Pero la gestión de Ricardo Durán, con un equipo más bien escaso, supo "mantener la feria en época de vacas flacas" y, de paso, consolidar las dos señas que definen la Semana Verde, según Feijóo: la sostenibilidad y la identidad.

En cuanto a la sostenibilidad, se optó por diversificar los contenidos de la Semana Verde, del mismo modo que el rural no es sinónimo (hace tiempo que dejó de serlo) solo de vacas y tractores. De ahí que se incorporasen certámenes vinculados al turismo y a la alimentación, por ejemplo. "Si queremos tener futuro, tenemos que aprovechar la oportunidad del presente, lo que no significa perder la identidad". Esa identidad mantiene la esencia de la primera edición: una feria vinculada al campo y a la agroindustria, una esencia por la que lucharon antiguos cargos presentes en la feria, como José Maril, expresidente de la Fundación, o Jesús Palmou, exconselleiro de Xustiza. Feijóo concluyó su intervención con una promesa, "creemos en el rural de Galicia y queremos que éste siga vivo", y con un guiño, en realidad una alabanza, al renacer de la Semana Verde: "lo importante en la vida no es celebrar un éxito, sino solventar un obstáculo".

Recorrido por la feria

Al término de la inauguración, la comitiva de representantes políticos hizo un recorrido por la feria. En el pabellón 1 visitaron buena parte de los stands que participan en Salimat, el Salón de Alimentación del Atlántico. Este encuentro va ya por su 21ª edición y sirve de plataforma de lanzamiento, ya que por un lado organiza encuentros internacionales de compradores y por otro cuenta con la sección Alinova, centrada precisamente en las novedades.

En el pabellón número 2 se ubican los estands de Festur y Turexpo, vinculadas las fiestas de interés turístico y que en esta edición incluyen el I Encuentro de Bloggers de Turismo. Por su parte, en los pabellones 3 y 4, así como en las parcelas anexas, tendrán lugar diversas actividades vinculadas, por una parte, a la Feira de Caza e Pesca (Fecap), así como al área de Ganadería de la Semana Verde.

Un año más, y ya van ocho, la entrada a la Semana Verde es gratuita, pero el aparcamiento cuesta tres euros. El recinto permanecerá abierto al público a partir de las 10.00 horas. El domingo las actividades se clausuran en torno a las 21.00.