Roi Casal, París de Noia, Panorama y El Combo Dominicano son los principales reclamos del San Paio

Las mejores orquestas y bandas de Galicia se darán cita en las fiestas patronales del San Paio que tendrán lugar en A Estrada entre el viernes 23 y el martes 27 de junio. Así lo indicaron ayer los ediles Nemesio Rey y Lucía Seoane junto con Gonzalo Louzao Dono, como integrantes de la comisión festiva, desvelando que entre esos días se darán cita en A Estrada Roi Casal en concierto y las prestigiosas orquestas París de Noia, Panorama y El Combo Dominicano. Serán los platos fuertes del apartado musical de unos festejos que también apostarán por los músicos locales así como por múltiples actividades de ocio y deportivas que buscarán llenar de vida A Estrada en esos días.

Este año, el presupuesto de las fiestas desciende levemente. Frente a los 140.000 euros del pasado año, este año se quedarán en 130.000 euros. De esa cantidad, el Concello aporta 50.000 y los empresarios locales -a través del libro de las fiestas que se pondrá en circulación la próxima semana- otros 50.000. Esta cifra evidencia una caída de 5.000 euros pero, aun así, la comisión festiva está satisfecha del compromiso mostrado por la patronal. Donde entiende que debería subir la aportación sería en el petitorio popular, que sigue cayendo respecto de años anteriores. Hace dos años se lograron 17.000 euros. El año pasado, 13.000. Y este, hasta el momento solo se han alcanzado 11.000 euros. Por eso, la comisión hace un llamamiento a la participación vecinal y destaca que el caseto del petitorio permanece abierto de lunes a sábado de 10.30 a 14.00 horas. Por las tardes, se realiza puerta a puerta. Pero urge un último esfuerzo para completar la financiación de unas fiestas que arrancarán el día 23 por la tarde.

| Viernes, 23 de junio. Las fiestas arrancarán a las 17.00 horas en la Praza do Concello con la ya tradicional tarde de actividades para niños organizadas por la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE). A las 20.30 horas, el actor estradense Xoque Carbajal pronunciará el pregón de las fiestas, una tradición que se consolida tras ser recuperada con el escultor Cándido Pazos y la humorista Saly Torres. Tras el pregón, en la Praza do Concello habrá un brindis gratuito con sidra estradense, donada por la asociación Maceira e Sidra. Será su primera contribución a las fiestas ya que al día siguiente también le regalarán al ganador de la VI Nocturna Estradense su peso en litros de sidra. Ya a las 22.00 horas, habrá lumeiro y sardinada de San Xoán en el aparcamiento de la Avenida de América y verbena amenizada por las formaciones locales Nai y Nosoutros Folk así como por las cabinas Móviles RDJ.

| Sábado, 24. Por la mañana habrá Campionato Galego de Motocross en el circuito de Matalobos a partir de las 9.00, fase final autonómica de fútbol en la categoría infantil en el campo nuevo desde las 10.00 y Festival XFest en la estación de buses desde las 11.00, momento en el que se dispararán las bombas de palenque y habrá pasacalles a cargo de la Banda de Música Cultural da Estrada y de charangas aun por determinar. También a las 11.00 comenzará el Campionato Galego de Ximnasia Artística en el pabellón Coto Ferreiro. Y a las 13.00 horas la Banda Cultural da Eestrada ofrecerá un concierto en la alameda. Ya por la tarde, a las 17.30 horas comenzará una exhibición de natación sincronizada en las piscinas municipales y media hora más tarde habrá hinchables en la Praza do Mercado y Masterclass de zumba solidaria en favor de Cáritas en la Praza do Concello, a la par que se inicia la VI Nocturna Estradense en las categorías base (con salida y llegada en la calle Calvo Sotelo). A las 19.00 horas, en el Teatro Principal el grupo juvenil 2 de la Escola Municipal de Artes Escénicas representará la obra Academia de John Waynes (el grupo juvenil 1 representará el miércoles 28 a las 20.30 O chicle)y a las 20.30 horas empezará en la Praza do Concello la tradicional exhibición de la Escola de Baile Sondodance. A las 21.00 horas se dará la salida de la categoría absoluta de la VI Nocturna Estradense y a las 23.30 horas comenzará la verbena nocturna, que contará con el grupo Bomba en A Porta do Sol y la orquesta Galilea en la Praza da Farola.

| Domingo, 25. A las 9.30 horas comenzará en la Praza do Concello la concentración de vehículos clásicos; a las 10.00, el I Torneo de Tenis de Mesa en el Recreo Cultural; y a las 11.00, además de bombs de palenque, pasacalles a cargo de la Banda de Música Municipal de Silleda y la charanga BB+, dando comienzo también la ruta de vehículos clásicos, una nueva jornada del Campionato Galego de Ximnasia Artística y la puesta en marcha de un rocódromo y una tirolina en la alameda. A las 11.30 horas, en la Praza do Mercado arrancará la Festa da Bicicleta, cuyas inscripciones se pueden realizar hasta el 23 de junio en deportes@aestrada.es o en el 986 570030. El concierto a las 13.00 horas de la Banda de Música Municipal de Silleda (reconocida como la mejor de Galicia, hizo notar la edil Lucía Seoane) y el inicio de la comida de la concentración de vehículos clásicos en la playa fluvial a las 14.00 horas cerrarán la mañana. Ya por la tarde, a las 16.00 horas empezará un torneo de tenis solidario a favor de Oncomet en las pistas municipales. Desde las 16.30 volverá a haber rocódromo y tirolina en la alameda, arrancando a las 18.00 horas la final del IX Torneo de Tenis de Dobres en las pistas municipales y a las 19.00 horas la primera de las novedosas verbenas de "Sesión tardiña", animada en este caso por el Dúo Punto Zero en A Porta do Sol. A las 21.00 horas habrá Festival de Bailables con la Banda Municipal da Estrada en la Praza do Mercado; a las 22.30 horas el inicio de la verbena con Panorama en la Praza da Farola y a las 23.30 horas, concierto de Roi Casal en la Praza do Concello.

| Lunes, 26. El día del Patrón, San Paio, arrancará a las 10.00 con torneo 3x3 de baloncesto en la alameda para categorías base (con inscripción hasta el 23 de junio). A las 11.00 habrá bombas de palenque, pasacalles con la Banda de Música Cultural da Estrada y la charanga local Straden's Band Os Xirimbaos. A las doce, arrancará un partido de fútbol solidario en favor de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en el campo nuevo. A las 13.00 horas, la Banda de Música Cultural da Estrada ofrecerá un concierto en la alameda y a las 14.00 horas arrancará la sesión vermú con Mar Davila en A Porta do Sol. Por la tarde, habrá 3x3 de baloncesto de la categoría sénior en la alameda a las 16.30 y hora y media más tarde, hinchables en la Travesía de Vigo. A las 18.30 horas, la Praza do Concello acogerá la exhibición del gimnasio Koryo. Hora y media más tarde comenzará la misa en honor a San Paio, cantada por el Coro de Cámara Música Viva de Carballiño con procesión a czargo de la Banda de Música Cultural da Eestrada. Ya a las 22.00 horas, la Praza do Mercado contará con un concierto del grupo de acordeones Os Lóstregos con la Banda de Gaitas de Barbude, Erika, Marietta y los coros parroquiales. Media hora más tarde, dará comienzo la verbena con París de Noia en la Praza da Farola y el grupo Samba en A Porta do Sol.

| Martes, 27. A las 10.00 habrá torneo 3x3 de fútbol base en la alameda. A las 11.00 horas sonarán bombas de palenque y la charanga Santa Compaña y la Banda Municipal da Esetrada en pasacalles. La Banda Militar de la Brilat ofrecerá otro a las 12.00. El concierto de la Banda Municipal da Estrada en la alameda y la sesión vermú en la Praza do Mercado con un dúo cerrara la mañana. Por la tarde, a las 16.00 horas habrá torneo de fútbol sénior en la alameda; Festa da Escuma en la Praza do Concello a las 18.00; a las 18.30, pasacalles a cargo de la Banda e Música Militar de la Brilat y exhibición del gimnasio Absolute en la Praza do Mercado. La Misa en honor al Santísimo será cantada por la Coral Polifónica Estradense y contará en la procesión con las bandas Militar de la Brilat y Municipal da Estrada. Luego, la Banda de la Brilat ofrecerá un concierto en la Praza do Concello. Ya a las 21.30 horas, la Praza do Mercado acogerá un concierto de los grupos Sinerxia y El Búho. A medianoche tendrá lugar el fuego en A Baiuca y a las 00.30 horas, las fiestas se despedirán con una verbena en la Praza da Farola amenizada por El Combo Dominicano.