Cuestionan la votación de 'Rodeiro de Tapas'

Un día después de conocerse los premiados en Rodeiro de Tapas salió a la luz pública una polémica por supuestas irregularidades en la puntuación. El secretario general del Concello de Rodeiro, José María Novo, ya dio cuenta en la junta de gobierno local del 2 de junio -divulgada ayer- de que "la organización se alejó de manera notable de lo establecido en las bases del concurso aprobadas por este órgano". El funcionario entiende que no se han cumplido las bases del concurso y que la manera de valorar los votos del público ha beneficiado a unos participantes en contra de otros. El concejal del BNG, Alberte Lamazares, salió ayer a la palestra para criticar duramente el procedimiento seguido en el certamen.

El problema, según explica, es que "se modificó el sistema de valoración de las tapas establecido en las bases y se introdujeron coeficientes correctores en la valoración de los premios del público que no estaban previstos". Por esta misma razón en el documento hace referencia a las bases para indicar que el premio por el voto del público "se determinará de la suma de puntos dados por el público en las papeletas depositadas en las unas de los locales".

Tras la modificación de las valoraciones, el secretario entiende que "estas circunstancias desvirtúan los premios concedidos, dado que con la aplicación estricta de las bases los establecimientos beneficiarios de los premios se ven privados de este reconocimiento en beneficio de otros que, por la contra, no les correspondería ser premiados".

Es más, el secretario no solo informa de lo ocurrido en el documento, sino que recomienda que en futuras ediciones, "en favor de la transparencia del procedimiento, la apertura de urnas y el recuento de los votos depositados en ellas se realice en un acto abierto al público, con presencia del responsable municipal y de un funcionario que acredite la objetividad de la actuación y cumpliendo las bases reguladoras que se establezcan".

Por su parte, Lamazares califica lo ocurrido como "tongo" y considera que el procedimiento seguido en la valoración de los votos es "trampa que hizo el gobierno municipal y no solo en el primer puesto". El nacionalista incide en que "el tongo no se justifica nunca, aunque sea para ganar un diploma" y cree que es "una aberración este acto por lo que pediremos la documentación para saber la verdad e informar a los vecinos de quien ganó según lo que establecen las bases". Critica también el "desprestigio" que supone esto para Rodeiro al ser este un certamen al que acuden personas de diferentes puntos de la comunidad gallega.

No obstante, desde gobierno local, explican que el problema vino en una "incorrección de las bases", ya que estas eran las mismas que las del año pasado y recogía que el voto del público era sobre tres, mientras que este año las papeletas daban una puntuación de hasta cinco puntos. De ahí que justifiquen que no fue posible cumplir este apartado de las reglas, pero señalan que para otorgar los premios se recogieron los votos, se sumaron los puntos y se hizo una media según el número de votantes para saber las puntuaciones de cada establecimiento, por eso aseguran que "no se alteró el resultado".