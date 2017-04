El Plan Xeral de A Estrada, ratificado por el TSXG

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de A Estrada sigue en vigor. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de desestimar los tres recursos contencioso-administrativos interpuestos por particulares -la mayor parte de ellos vinculados a la Asociación para a Defensa do Rural e do Urbano da Estrada (Aedru)- contra la orden de aprobación definitiva del documento urbanístico dictada por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia el 3 de junio de 2013. Al fin, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG le da la razón a Xunta y Concello que, como parte demandada y codemandada defendían la pulcritud del proceso de aprobación de un documento urbanístico que A Estrada tardó varias décadas en lograr.



En tres fallos judiciales muy parejos, dictados el lunes pero notificados ayer a las partes, el TSXG desestima los tres recursos contenciosos-administrativos interpuestos contra el Plan Xeral. Acompañado por los tenientes de alcalde Juan Constenla y Alberto Blanco así como por los ediles Amalia Goldar y Óscar Durán, el alcalde José López incidió ayer en que las tres sentencias desestiman "todos y cada uno de los argumentos" esgrimidos por los demandantes. Estos pedían la "anulación total" del documento urbanístico estradense alegando varios defectos en su tramitación: "inviabilidad de efectuar una interpretación integrada entre la orden de aprobación y el texto refundido de PXOM que finalmente entró en vigor", la "nulidad del PXOM por no haber sometido el documento a un nuevo trámite de información pública", la "consideración como suelo urbano consolidado de los suelos clasificados en el PXOM como urbano no consolidado y urbanizable radicados fundamentalmente en el acceso a la Praza de Galicia de A Estrada desde Santiago y en Antón Losada -y en un caso de un terreno de Figueroa de Arriba en el que ya hay una edificación- mientras que en el Plan Xeral aparecen clasificados como suelo urbano no consolidado (en el caso de los más próximos al centro urbano) y urbanizables (en los más distantes); la inadecuación del estudio económico financiero del Plan Xeral y la "incoherencia de la ordenación del PXOM".



Los tres fallos judiciales desestiman todas estas peticiones de los demandantes y les imponen las costas sufridas por la consellería y el Concello como partes demandada y codemandada, respectivamente, si bien con un límite de 1.500 euros por honorarios de letrado de cada una de ellas.



Contra las tres sentencias que acaba de dictar el TSXG todavía cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días si bien el letrado demandante ya anunció en la tarde de ayer su intención de pedirle a la sala en el plazo de 5 días los complementos de sentencias que den respuesta a "varios puntos invalidantes del Plan" que, a su juicio, quedan sin respuesta en los tres fallos judiciales. Le interesa incidir, sobre todo, en la aprobación condicionada porque afirma que se ha quedado sin respuesta "una alegación específica" apoyada en un segundo informe pericial con el que entiende que se demuestra que "el texto refundido que se elaboró al final no da cumplimiento a las condiciones que estableció la orden". Y ello, remarca, "vicia de nulidad" al Plan. Subraya que, de acuerdo con el Supremo, en teoría los complementos de sentencia "pueden cambiar el sentido del fallo" aunque admite que no deposita "demasiadas esperanzas" en que "el tribunal cambie de criterio", como cambió en las tres últimas sentencias respecto de la aprobación condicionada, "que fue lo que motivó en su día" que el TSXG "acordase la suspensión cautelar" del PXOM de A Estrada, algo "inaudito", el "único" caso en Galicia. Tambiéncritica que la sentencia apunte que la clasificación de los suelos debe hacerse parcela a parcela. Señala que sí lo hizo en un informe pericial al que se remitió en lugar de reproducirlo en la demanda y apunta que el urbanismo "se trata por ámbitos homogéneos de uso y características homogéneas, no por parcelas".



Con el letrado esperan estudiar en fechas próximas el contenido de la sentencia los integrantes de Aedru que ayer, en vista del contenido de la sentencia, afirmaban sentirse "burlados e indefensos". No se esperaban un fallo del TSXG. "Resulta sorprendente que un mismo tribunal diga una cosa y la contraria", subrayaron las mismas fuentes, recordando que fue el TSXG quien suspendió cautelarmente el PXOM. "Llevamos 15 años de inseguridad jurídica", apuntan, recordando la "lucha" en la que llevan inmersos años y años. "El Plan fue aprobado y luego retocado", en lo que aprecian "irregularidades". "Nunca nos hicieron caso" y "hay gente" que inició la lucha con Aedru y "ya se murió". "Te va pasando la vida y no puedes disfrutar de tus bienes" ni repartir herencias porque "no sabes el valor" de cada propiedad, al estar en discusión la clasificación del suelo.



Y ahí está el quid de la cuestión. Entre una clasificación y otra hay en juego mucho dinero. El que podrían obtener los propietarios si su suelo es considerado suelo urbano consolidado en vez de no consolidado o urbanizable. En estos últimos casos, para poder edificar hay que impulsar un desarrollo urbanístico, un plan parcial y ello implica un reparto de cargas y beneficios mientras que lograr la clasificación de suelo urbano consolidado supone acceder a la obtención de una licencia directa.



A ese respecto, el regidor local incidió ayer en que el TSXG le da la razón al Concello en que fincas que tiene servicios y da a un vial que se ejecutó "sin un instrumento de plenaemiento -ya que cuando se abrió la calle "no había plan parcial"- no recalifica como urbanos unos predios. "Es lo que dijimos nosotros", subrayó José López, poniendo en valor la importancia de las tres sentencias.



"Hoy es un día histórico", consideró, destacando que el Concello ganó "todas" las demandas interpuestas en contra del Plan Xeral. "Tenemos un PXOM inmaculado", aseguró, destacando que no solo pasó el "filtro judicial administrativo" sino también el "judicial penal" porque quienes buscaban tumbarlo "utilizaron toda la artillería" , señaló, aludiendo a la citación por parte de la Fiscalía del propio alcalde y del edil de Urbanismo Alberto Blanco.



En el que admite que es "uno de los días más felices" de las vidas de los concejales del equipo de gobierno, que lograron saldar así -en solitario y con PSOE y BNG "en contra" (el PSOE matizó ayer que no se opuso a la aprobación del PXOM sino que se abstuvo en la votación)- una "deuda histórica con la sociedad" estradense, López quiso acordarse del trabajo de los técnicos que hicieron posible la aprobación del PXOM: el arquitecto Enrique Ponte y la secretaria accidental Chus Fernández Bascuas, quien le dio "seguridad jurídica al documento", dando una "lección de capacidad y honradez" aunque fue muy criticada.



Esto -dijo en alusión a ver ratificado el PXOM por las tres sentencias del TSXG- "paga cualquier situación dura política -realmente injusta"- e "injustificable". "Hubo pocas personas" que estuviesen al lado del gobierno, admitió, y muchos "a la expectativa de que fracasásemos". Hubo momentos tensos -con el secretario municipal, por ejemplo- y también "un especial interés y énfasis por manchar el currículo personal" de miembros del equipo de gobierno como el propio López y el edil de Urbanismo, Alberto Blanco. Pero, reiteró, "los 10 ediles " del equipo de gobierno "supieron confiar", sus familias tuvieron la "capacidad de aceptar cosas que exceden lo personal" en momentos en los que "fue difícil mantener la tranquilidad" pero sus convicciones les hicieron seguir adelante. Asimismo, exaltó la labor del equipo redactor del PXOM, del equipo jurídico que defendió a Xunta y Concello y del exedil José Manuel Reboredo, a quien atribuyó "una parte importante" de que A Estrada cuente hoy con PXOM.



Este cuenta hoy en su haber con el respaldo de tres sentencias del TSXG que, tal y como destacó ayer el munícipe, dan cobertura y seguridad jurídica al texto refundido ya aprobado, "un documento diligenciado y validado" que el "TSXG entiende que quedó validado". En cuanto al hecho de que no se sometiese de nuevo a información pública, López reiteró que no se hizo porque el articulado de la nueva Lei do Solo a la que decidieron adaptarlo decía que la adaptación no supondría tener que exponerlo de nuevo y que los cambios que mandó realizar la Xunta para dar su visto bueno al documento no eran "sustanciales" y, por tanto, al ser "de tan poca entidad" no era necesario realizar una nueva exposición pública. También subraya que el TSXG también despeja las dudas sembradas sobre la viabilidad del estudio económico-financiero del PXOM al entender que si las administraciones que deben cofinanciar el Planvalidan el procedimiento, ya aceptan su parte de cofinanciación. También ve respaldada la cuestión de la evaluación ambiental. Y remarca que en respuesta a las alegaciones de los recurrentes al documento, la "sentencia es demoledora y valida el procedimiento al entender que hay una "respuesta razonada" y que no hubo indefensión porque "tuvieron información para alegar" en el transcurso del procedimiento. Y hace notar que las sentencias ven sin sentido que los demandantes pidan anular el PXOM y que se recalifiquen sus terrenos, como petición subsidiaria, "menor", frente a su petición principal: anular todo el PXOM pese a los perjuicios que carecer de él han ocasionado y ocasionarían a todos los estradenses.



Frente a la valoración de López, la líder de Móvete, Mar Blanco, le recomienda prudencia al alcalde" "hasta conocer si la parte demandante tiene previsto recurrir". Advierte de "ejemplos como el de Teo o Vigo donde el Tribunal Supremo sentenció a favor de los denunciantes con el argumento de que los respectivos planes no disponían del informe de evaluación ambiental. Dado que este es uno de los argumentos utilizados en el caso de A Estrada para anular en su totalidad el Plan Xeral, el gobierno estradense debe mostrarse prudente ya que podríam os correr la misma suerte si finalmente el colectivo decide recurrir esta sentencia", opinó.