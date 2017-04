Piden frenar la "invasión" del eucalipto en A Estrada y proteger zonas como O Areal

Una veintena de personas se concentró a última hora de la tarde de ayer en los soportales del consistorio bajo los lemas "A Estrada, en contra de la invasión del eucalipto", "eucaliptos no, gracias" y "stop eucaliptos" , coreando además consignas como "menos eucaliptos y más pinitos" o "no hay koalas para tanto eucalipto". Pretendían dar "un primer paso" para frenar la "invasión" de eucaliptos que está afectando y amenaza aun más el futuro del monte de A Estrada. Señalaron que en torno al 80% de los eucaliptos que hay en el municipio no fueron plantados sino fruto del carácter "invasor" de esta especie, evidenciado en los últimos 30 años.



"Si no hacemos nada", añadieron, la progresión seguirá y A Estrada tendrá muchos más eucaliptos, fruto de la "invasión" de esta especie. Favorables a que sea declarada "especie invasora", abogan por que un propietario no pueda plantar eucaliptos en su finca si el vecino del lado no quiere dado que a la larga el predio de ese otro vecino también sufrirá las consecuencias. Ypropugnan que el Concello impulse medidas de protección de algunas áreas de especial valor como puede ser O Areal. Este ya tiene eucalipto cerca en la zona estradensey una plantación que amenaza con "invadir" la ladera de A Coruña en 20 años.



Esta concentración tenía lugar a las 20.00 horas, antes del inicio del pleno en el que se iba a debatir la moción de Móvete sobre la eucaliptización. Aunque fue respaldada por PSOE y BNG, fue rechazada en solitario por el gobierno local del PP que prefiere espera a que la Dirección Xeral de Montes realice un plan forestal que haga que el monte sea sostenible, racional y rentable, contribuyendo a eliminar "la lacra de los incendios".