Crespo exige a Cuiña que enseñe los mensajes de Rueda o que admita que suplantó su identidad

El portavoz del PP de Lalín, José Crespo, sigue esperando que el alcalde, Rafael Cuiña, ofrezca una explicación "clara, convincente y pública" de los mensajes de WhatsApp que atribuyó al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El exregidor alega que los contactos que ha mantenido hasta ahora con su sucesor, también vía mensaje telefónico, "no han aclarado nada", sino que "solo han servido para que Cuiña ahondase en el victimismo que practica cada vez que lo pillan".



El edil popular sostiene que a quien tiene que dar explicaciones el alcalde es a los vecinos a los que les ensenó unos mensajes que "ni él mismo es capaz ahora de justificar que son ciertos", y también al conselleiro, "al que utilizó para hacer daño personal y político a una persona a la que ahora dice que aprecia". Crespo acusa a Cuiña de "permanecer escondido y parapetado detrás de todo tipo de comentarios", sin "dar la cara" en lo importante. Reitera que la única petición que formulan al regidor desde el pleno del viernes, "que no debería ser tan difícil", es la siguiente: O que enseñe los supuestos mensajes de Rueda y demuestre de qué teléfono partieron para certificar que lo que mostró a vecinos y empresarios es cierto, o "que reconozca que les mintió y que suplantó la identidad del vicepresidente de la Xunta para hacer daño al portavoz de la oposición".



Desde el PP no están dispuestos a que Cuiña intente "rebajar la importancia de un tema tan grave" o que siga diciendo que fue un asunto privado, cuando lo mostró "a medio pueblo para darse la importancia de que todos los partidos lo quieren". Tampoco se creen que sea algo de meses atrás, cuando hace pocos días "los seguía enseñando a raíz de su 'estelar' participación en el congreso del BNG". Les resulta curioso que un alcalde "obsesionado" con salir en las redes sociales y en la prensa ahora quiera que este tema "se aclare en el ámbito privado, y no en el público en el que lo colocó él" al enseñar los presuntos mensajes de Rueda.



Por último, Crespo atribuye a "la mala conciencia" del alcalde que este no se haya puesto en contacto con el vicepresidente autonómico y líder del PP provincial para darle una "mínima explicación".