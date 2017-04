Unas 140 personas se concentran ante el centro de salud de Soutelo contra toda reorganización del servicio

Unas 140 personas se concentraron pacíficamente a última hora de esta mañana ante el consultorio de Soutelo de Montes para exigir el mantenimiento de los 4 trabajadores que actualmente prestan servicio en el centro de salud de la localidad: dos médicos y dos trabajadores adicionales para Enfermería y Servizos Xerais. Al grito de "dous médicos temos, dous médicos queremos", "sen médico nos queren deixar e temos que calar", "si, si, si: os médicos quedan aquí", "basta xa de recortes no rural" o "Sergas, escoita, Soutelo está en loita", manifestantes de todas las edades -pero mayoritariamente de avanzada edad- coparon las rampas y la balconada del consultorio aguantando estoicamente bajo un sol de justicia para reclamar el mantenimiento de los servicios sanitarios en la localidad soutelana. Habían acudido antes de la hora a la movilización –prevista para las 12.15 horas- y el gran número de asistentes copó durante un rato el vial que pasa por delante del centro de salud en dirección a las viviendas sociales de Soutelo, motivando que las dos patrullas de la Guardia Civil de A Estrada y Forcarei que se desplazaron hasta el punto recomendasen a quienes buscaban sitio cerca para aparcar que lo hiciesen algo más lejos.

Por su parte, el presidente de la Plataforma de defensa do Centro de Saúde de Soutelo, Vicente Carballal, explicaba que, de acuerdo con las últimas informaciones extraoficiales que tiene, el fantasma de la reorganización de personal se cierne ahora tanto sobre el centro de salud de Soutelo como sobre el de Forcarei. Lamentó que el Sergas no se dirija a la plataforma como representante vecinal y agregó que fuentes extraoficiales confirmaron al colectivo vecinal que desde la Xerencia de Xestión Integrada se invitó ayer a los tres médicos con plaza fija en los centros de salud de Soutelo y de Forcarei para explicarles la intención del Sergas de "pasar de 4 a 3 facultativos" entre ambos consultorios "sí o sí", dándole "igual cómo se haga el reparto: dos en Forcarei y uno en Soutelo o dos en Soutelo y uno en Forcarei". Carballal cree que el Sergas le quiere trasladar la "presión" a los médicos, dejándoles a ellos la "decisión" final. El líder del movimiento vecinal procentro de salud soutelano subrayó que la plataforma pide "que se mantengan los dos de Soutelo y los dos de Forcarei" entendiendo que son necesarios para el buen funcionamiento de ambos centros. Rodeado en la movilización de un buen número de personas mayores –que acudieron a la concentración, en algún caso incluso con silla de ruedas o con andador- explicó en las dos zonas de influencia de ambos consultorios hay "mucha gente mayor" que frecuentemente necesita "atención domiciliaria". Y si esto ocurre y solo hay un médico, el centro de salud tiene que cerrar, dejando desatendida al resto de la población.

Al frente de la concentración, una gran pancarta rezaba: "Plataforma pola defensa do Centro de Saúde de Soutelo de Montes. Sergas, escoita, estamos en loita". Tras ella, con mascarillas reivindicativas con el texto "sen médico nos queren deixar e temos que calar", además de vecinos se encontraba un edil de cada uno de los tres grupos políticos que conforman la oposición municipal: el socialista José Manuel Álvarez; la edil de Foro Forcarei, María Abilleira; y el nacionalista Roberto Jorge Correa. Este fue, a falta de vecinos voluntarios, quien leyó el manifiesto durante la concentración, a la que también asistieron representantes de la Federación de Asociacións de Veciños Castelao y de los sindicatos CIG (el responsable comarcal de A Estrada Antón Álvarez Merayo), UGT (su responsable provincial de Sanidade y a la postre enfermero titular del centro de salud de Forcarei aunque liberado por razones sindicales, Carlos Cancela; junto a otros tres integrantes del sindicato) y CSIF-Saúde (su presidente provincial y trabajador del Sergas, Eduardo Rejo, que calificó de "espada de Damocles a medio plazo" la reorganización de medios que entienden que proyecta el Sergas, "una privatización encubierta y un descrédito a la voluntad expresada por Feijóo de fijar población en el rural gallego).

Varias pancartas recordaban las reivindicaciones y las quejas vecinales: "2 médicos + 1 ATS + 1 PSX = solución", "¿Cuál es el diagnóstico? Muerte por reorganizar el personal", "menos reorganizar e máis consulta dar", "recortes non, médicos sí" y "o médico quérennos levar e mándannos calar".

Asimismo, en el manifiesto de la concentración se hacía notar que la pérdida de un servicio básico como la sanidad supone, en la práctica, pérdida de calidad de vida y de vecinos para la zona. Aludía a que el traslado de uno de los médicos se traduciría en más gasto en taxis para los mayores del área de influencia del centro de salud y supondría un duro mazazo para los negocios de la zona, donde el consultorio se convierte de facto en "un motor de la economía local".

Antes de que los manifestantes se dispersasen, el portavoz de la plataforma quiso agradecerles su participación en la movilización y avanzó que esta continuará con nuevos actos en fechas próximas. Así, anunció que para este domingo se programarán dos reuniones informativas a la salida de la misa en Presqueiras. La primera se celebrará a las 10.45 horas en la casa de la escuela de Santa Mariña y la segunda, a las 11.30 en la casa de la escuela de Guisande. "Luego", proclamó, "iremos a otras parroquias". Pero antes, concretamente mañana, sábado, la directiva de la plataforma se reunirá para analizar la situación y consensuar otras posibles acciones.