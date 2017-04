Más de 1.000 animales cazados en la campaña

En la pasada temporada de caza que comenzó a finales del mes de Agosto del 2016 y se prolongó hasta febrero del presente año se concedieron un total 3.356 batidas en las cuales se dieron caza un total de 1.276 animales. Por su parte, en la época vedadase se realizaron 61 acciones, entre batidas, esperas o medidas sin armas, de las cuales se cazaron 15 jabalíes. Este dato es cuanto menos significativo, no por el gran número de acciones, sino por todo lo contrario, pues en la provincia de A Coruña se realizaron el triple de acciones. Además, otro de los aspectos que se critican es la eficacia de las esperas, pues según apunta Rodríguez " de entre las 40 o 50 esperas que se pusieron en marcha solo se dieron caza a 4 animales, es un porcentaje mínimo". También instó a que la Xunta se hiciese cargo de los daños efectuados a los ganaderos, "los Tecores estamos atados de pies y manos, nos deniegan las batidas y nos denuncian por daños que hace un animal que no podemos cazar", apunta. "Un Tecor puede tener un presupuesto de unos 20.000 euros pero sí la denuncia es mayor, ¿como la pagamos?", cuestiona. Cabe destacar, que a pesar de que el año pasado la administración autonómica puso en marcha ayudas para pagar los daños realizados por el jabalí, para el presente año la Xunta no convocará subvenciones para esto. Rodríguez incide en la importancia de que la Xunta agilice las batidas ante los sucesivos ataques y alerta de que hay mucho monte abandonado e insinúa que los ganaderos podría medidas por su cuenta.