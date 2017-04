El Estado vuelve a olvidarse de Deza

A falta de conocer los detalles menores de posibles inversiones en la comarca dezana, el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dados a conocer ayer obvian de nuevo a Deza, que queda fuera de las previsiones del ejecutivo central. Esta situación tampoco es novedosa en los últimos tiempos, en los que los seis municipios de la zona no han contado en la confección de los presupuestos. Ni está ni se le esperan soluciones para el prohibitivo peaje de la AP-53 o la antiquísima promesa de reforma de la N-525 a su paso por la comarca y su conexión con la capital de Galicia. Deza queda relegada a las actuaciones propias de mantenimiento de unas infraestructuras propiedad del Estado, como le corresponde, sin que en casos permita a los concellos que lo solicitaron intervenir en vías de comunicación para atajar, por ejemplo, problemas referidos a la seguridad vial de las mismas. A la mayor parte de los vecinos de la comarca les cuesta recordar el último compromiso importante del Estado en Deza, que vuelve a quedar fuera de los planes de Madrid. Quizá tampoco se esperaban y por ello la sorpresa ha sido quizá menor, aunque no por ello es menos relevante que esta zona no esté en el mapa del ejecutivo estatal.



Uno de los gobiernos municipales que valoró ayer el proyecto de presupuestos fue el lalinense. El cuatripartito califica de "deplorable, pésimo y lamentable para los intereses de Lalín" el avance de la cuenta presentada recientemente por el gobierno presidido por Mariano Rajoy. "Nuevamente, y ya van varios años consecutivos, el documento presentado para su tramitación en las Cortes no recoge ni un solo euro para las inversiones pendientes o proyectos con la capital de Deza", afirma el ejecutivo local. Además, estima que esta postura "vuelve a poner de manifiesto la falta absoluta de compromiso por parte del gobierno del PP de Madrid con los ciudadanos lalinenses". El ejecutivo local recuerda además que ya durante el año pasado no se aportó "ni un céntimo" para proyectos tan importantes para la localidad como el arreglo de la Rolda Leste, por lo que a su juicio "es especialmente sangrante que de cara el presente ejercicio tampoco se presupueste ninguna cantidad destinada a actuaciones necesarias en Lalín".



El gobierno municipal, por otro lado, expresa su sorpresa por el hecho de que el exalcalde José Crespo no fuese capaz que se habilitase ni una sola partida para el municipio. Y recalca que el ahora senador "nos tiene acostumbrados a atribuirse méritos y que tanto presume de supuestas gestiones".



En este sentido el grupo de gobierno lalinense pregunta a Crespo, en calidad de presidente de la Comisión de Fomento de la Cámara Alta, si sabe algo, por ejemplo, "del famoso apeadero del Tren de Alta Velocidad (TAV). En consecuencia manifiesta si este proyecto puede ser una realidad o solamente es humo "como lo es la lista de iniciativas que iba a llevar al Senado y que, como vemos, es igual a cero", resalta el gobierno lalinense.