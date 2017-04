La plataforma procentro de salud de Soutelo hace piña al decirle los sindicatos que perderá un médico

La Plataforma en defensa do centro de saúde de Soutelo calienta motores de cara a la concentración que celebrará mañana por la mañana ante el consultorio médico soutelano. Anoche se reunió en la capilla de San Roque su directiva para hacer piña y tratar de recabar los máximos apoyos posibles d cara a la concentración que, según indicó el presidente de la plataforma, Vicente Carballal, ya dispone de la correspondiente autorización para celebrarse entre las 12.00 y las 14.0 horas. La intención del ente es implicar al mayor número de vecinos posible ya que la preocupación en el seno de la directiva es máxima tras hablar con representantes sindicales de los trabajadores en el Sergas. Estos le han confirmado que, en respuesta a sus preguntas, el nuevo gerente de la Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra-Salnés les confirmó en junta de personal que el centro no se cerrará pero que sufrirá una reorganización del personal -motivada por la pérdida de cartillas- que supondrá la pérdida de uno de los dos médicos que actualmente prestan servicio en el consultorio soutelano.



Y es que, según detalló ayer Xermán Rouco, de la CIG-Saúde, en dicha junta de personal se especificó que el centro de salud de Soutelo ha perdido cartillas y que, por tanto, mantener el mismo personal que venía habiendo hasta el momento "no es viable" sino que "hay que ajustarlo", según Rouco. Aunque admitió que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) todavía no ha fijado una fecha para ello, Rouco avanzó que ocurrirá cuando se jubile uno de los cuatro médicos que prestan servicio en los centros sanitarios de Forcarei y Soutelo. El que está pendiente de jubilarse, según Rouco, trabaja actualmente en el consultorio de Forcarei. De acuerdo con su versión -que esta Redacción trató ayer infructuosamente de confirmar o desmentir con Sergas- cuando se jubile ese médico de Forcarei se prevé efectuar el traslado de uno de los dos de Soutelo al ambulatorio de Forcarei ya que "desde su punto de vista", relató Rouco, "es inviable mantener cuatro facultativos".



La CIG-Saúde, la UGT-Saúde y el CSIF de Funcionarios son tres fuerzas sindicales que han querido adherirse a la plataforma, al igual que el PSOE, Foro Forcarei y el edil de BNG. La inclusión de las entidades sindicales le proporciona información de primera mano, según explicó ayer el presidente de la plataforma, Vicente Carballal, subrayando que de ese modo supieron que se maneja información errónea, por ejemplo, respecto del número de cartillas.



Carballal, también presidente de O Can de San Roque, agregó que la plataforma se está concentrando ahora en formalizar su estructura y que, cuando lo haya conseguido, solicitará una reunión con la alcaldesa Belén Cachafeiro, que, según explicó, en la mañana de ayer todavía no había respondido a los dos escritos que comerciantes de Soutelo de Montes y O Can de San Roque le remitieron en relación con el centro de salud. "A día de hoy no sabemos nada", explicó. Por eso siguen adelante con la movilización. Instalaron pancartas en Soutelo e intensifican la recogida de firmas físicas en los lugares afectados y digitales a través de Change.org, superando en esta las 1.600.



Mientras que la plataforma está muy preocupada por el futuro del centro de salud de Soutelo de Montes, la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, aseguró en la mañana de ayer que dicho futuro "está garantizado" y que los ciudadanos seguirán recibiendo el mismo servicio y atención que hasta la fecha".



La máxima mandataria local considera que la polémica que surgió en las últimas semanas es "completamente artificial" ya que "ni la Consellería de Sanidade ni la Xerencia de Atención Primaria cuestionaron nunca la continuidad de este ambulatorio". Por el contrario, recordó Belén Cachafeiro, desde el primer momento se informó de que el punto médico va a seguir abierto. De ahí que asegure no entender "los intereses que puede haber para convertir un falso cierre en un conflicto".



Belén Cachafeiro lamentó el "alarmismo" que se está generando entre la población e hizo un llamamiento a la "tranquilidad" de los vecinos ya que, reiteró, "Soutelo va a seguir contando con su centro médico".



Asegura que el Concello se encuentra "muy tranquilo" debido a que sabe que, al no contemplarse el cierre de este servicio, los vecinos seguirán recibiendo su atención santaria, "que es lo importante" si bien expresó su preocupación porque "se les está inoculando una inquietud construida a base de ficciones".



Profundizando en ello, la munícipe ejemplificó las "mentiras" vertidas en relación con este asunto. "En primer lugar dijeron que se iba a cerrar el centro, luego que a medio plazo y ahora que tienen fuentes oficiosas que dicen que será el 1 de junio". "Ya les confirmo, desde fuentes oficiales, que el cierre del centro de Soutelo no se contempló ni se contempla y que permanecerá abierto mucho más allá del 1 de junio. El tiempo dará y quitará razones pero me fastidia que jueguen con los vecinos por intereses que no entiendo", consideró.



Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Vicente Búa, quiso dejar meridianamente clara la postura del gobierno asegurando que si el centro de salud corriese peligro "el ejecutivo sería el primero en ponerse tras las pancartas para reclamar su defensa". "Pero", añadió, "como conocemos la hoja de ruta de la gestión de Sanidde sabemos que nunca se barajó su cierre y por eso no es necesario". Acto seguido subrayó que "el gobierno de Forcarei siempre defendió los servicios públicos del municipio y trabajó por su mejora". "Los hechos y la hemeroteca están ahí para demostrarlo", remarcó, para recordar, acto seguido, que Correos sigue funcionando en Soutelo de Montes y que los forcaricenses no tienen que acudir al hospital de Santiago "a pesar de las advertencias apocalípticas hechas en su días por la oposición, que nos recuerdan mucho a este caso".



Por último, Búa quiso aconsejar a las personas promotoras de la "polémica" en torno al centro de salud de Soutelo considerando que "si buscan el desgaste del gobierno" deben cambiar "de estrategia porque cuando los vecinos vean, dentro de varios meeses o años, que el centro de salud sigue funcionando, se les va a volver el argumentario y la credibilidad en contra".