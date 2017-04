Móvete ve "un paso atrás" en la ejecución

Movemento Veciñal Estradense cree que los Presupuestos Generales del Estado "confirman que Fomento da un paso atrás en la ejecución de la variante", pues entiende que la "ridícula" partida de 2,2 millones consignada para esta infraestructura "es tan solo un eufemismo para no tener que reconocer que no se apuesta por este necesario vial".



La portavoz de la formación, Mar Blanco, denuncia las "reiteradas promesas incumplidas por el PP" sobre este asunto, al tiempo que recuerda que en los Presupuestos estatales de 2016 figuraba una partida de 4,3 millones de euros, con una previsión de inversiones por valor de 15,3 millones para 2017 y de 26,4 millones para 2018, año en el que se indicaba que "debería estar rematada" la variante. Móvete apunta también que el informe de evaluación ambiental aprobado en 2009 está ya caducado y que Fomento todavía no respondió a la batería de preguntas que formuló sobre la afectación al castro. Dice que la falta de respuesta y la reducción presupuestaria dejan entrever que A Estrada "seguirá esperando" por el vial.