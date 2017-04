Marta González Castro se adjudica el concurso de fotos de Vila de Cruces

Once trabajos concurrieron al Concurso de Fotografía Ven ver isto, mostra a túa contorna, organizado por el Concello de Vila de Cruces y el IES Marco do Camballón. Reunido ayer, el jurado decidió premiar en esta primera edición a Marta González Castro, que obtuvo 13 puntos, con una fotografía de las Insuas de Gres; Uxía Amosa Martínez, con 12 puntos por una imagen del puente románico de Gres; y María Iglesias Iglesias, con 11 por una instantánea de A Carixa.



Los premios, que serán entregados en el instituto después de Semana Santa, están dotados con 75, 50 y 30 euros en metálico, respectivamente. El jurado que los decidió estuvo formado por los ediles Laura Rey Conde (Educación e Cultura) y Diego Pallares Santos (Deportes) y José Ramón Otero Rodríguez, del gabinete de la Alcaldía, como representantes municipales; y, por parte del Marco do Camballón, su director, Diego Arias Fernández, y las trabajadoras de la biblioteca Susana Porral Vicente y Montserrat Sanmartín Gómez.