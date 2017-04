Galicia inactivó más de 10.200 nidos de avispa asiática el año pasado y registró unos 20.900 avisos

Belén do Campo interviene durante la inauguración de la jornada, esta mañana en la Agasp.

Belén do Campo interviene durante la inauguración de la jornada, esta mañana en la Agasp. Bernabé/Cris M.V.

En 2016 se retiraron en Galicia más de 10.200 nidos de Vespa Velutina –comúnmente conocida como avispa asiática- y se registraron unos 20.900 avisos por la presencia de esta especie. Y en lo que va de 2017 se neutralizaron ya unos 120 nidos. Son datos que aportó esta mañana la directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, en la inauguración de una jornada formativa sobre el control de este insecto en la que participaron miembros de Protección Civil, de la Guardia Civil y de otros organismos dedicados a las emergencias procedentes de varios puntos de la Comunidad Autónoma.

La jornada, que se celebró en la sede de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), fue impartida por el jefe del Servizo de Sanidade Animal, Jesús Orejas, que explicó los aspectos biológicos y técnicos que incluye el Programa de Control puesto en marcha por la Xunta. El ciclo biológico y la diferenciación de especies y nidos fueron algunos de los asuntos abordados, así como la repercusión que este insecto tiene en las distintas áreas, como es el caso de la apicultura, la biodiversidad o la seguridad pública. El experto informó también acerca de los métodos de control aplicados en el protocolo de actuación y sobre los efectos de la Vespa Velutina en la salud de las personas.

Desde noviembre de 2015 la Xunta ha impartido un total de 29 charlas informativas como la que hoy organizó en A Estrada. En estos cursos y sesiones formativas han participado más de 1.100 personas. La mayor parte de los asistentes a este tipo de jornadas son técnicos municipales y especialistas en emergencias, Protección Civil, medio ambiente o medio rural que intervienen en el operativo de control de este insecto.

"Tenemos que saber convivir con la Vespa Velutina", dijo Do Campo, quien también recordó que esta especie no solo está extendida en Galicia, sino que también tiene presencia en otras regiones como el País Vasco, Cantabria o Asturias. El municipio estradense no es ajeno a la proliferación de esta especie. En 2016, Emerxencias A Estrada retiró 33 nidos frente a los tres del ejercicio anterior.

En el Programa de Control de la Xunta colaboran las consellerías de Sanidade, Medio Ambiente y Medio Rural, así como Vicepresidencia de la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias. Precisamente, la directora xeral indicó que la Xunta cuenta ya con la colaboración de 100 concellos afectados por la presencia de este insecto invasor.

Desde que se detectó la presencia de colonias de Vespa Velutina en Galicia la Xunta ha facilitado medios a los equipos de emergencias. En este sentido, la Consellería de Medio Rural lleva entregadas desde 2015 un total de 10.800 trampas y botes de líquido atrayente a los apicultores de los municipios afectados. Además, repartió 436 equipos de protección individual al personal que participa en el Programa de Control y un total de 73 pértigas para la retirada de los nidos. A estas últimas se sumarán otras 41, que serán entregadas a lo largo de este año.

Por otra parte, la Xunta elaboró y distribuyó más de 60.000 folletos informativos y 1.700 carteles sobre la Velutina, además de encartar otros 124.000 folletos en la prensa escrita en las zonas afectadas.