El delegado de la Xunta garantiza el futuro del centro de salud de Soutelo al visitar el ampliado puente de A Freixeira

En la visita de comprobación de la correcta ejecución de las obras de la reciente ampliación del puente de A Freixeira –cuya reapertura permitió restablecer ayer la comunicación directa de Forcarei y Soutelo de Montes a través del vial Cachafeiro-Vilapouca- el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, respaldó esta mañana la afirmación de ayer de la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, de que el "futuro" del centro de salud de Soutelo está "garantizado". "Dijimos desde el primer día y la alcaldesa se cansó también de decirlo que el centro de salud de Soutelo no se va a cerrar. No sé si por parte de Sanidade van a tomar alguna que otra medida pero, desde luego, el centro de salud de Soutelo va a estar funcionando con los médicos necesarios tal y como dijimos desde el primer día", aseveró Cores Tourís, considerando que se está intentando "politizar este asunto" a la par que reiteraba que "lo que dijimos el primer día lo vamos a mantener, tanto desde la Xunta de Galicia como desde la Alcaldía. De ahí no nos movemos y a partir de ahí, los representantes de los vecinos, de los sindicatos y de los partidos pueden opinar lo que quieran. Seguimos manteniéndonos firmes".

El delegado territorial de la Xunta se refería así a la movilización de la Plataforma pola defensa do Centro de Saúde de Soutelo de Montes, que se hizo presente en la visita de las autoridades autonómicas y municipales al recién ampliado puente a través de seis de sus integrantes que portaban una pancarta que rezaba "Centro de saúde sí" y entregaron a cada uno de los asistentes a la visita un escrito en el que consideraban como "inaceptable que sea el centro médico de Soutelo y todo el Concello de Forcarei escogido para la reducción de servicios básicos que redundan negativamente en la fijación de población en el rural", especialmente con un "42% de habitantes por encima de los 65 años". E insistían en que "el cierre del centro de Soutelo de Montes" que la Xunta y el Concello aseguran que no se va producir generará "una saturación del centro de Forcarei con la consiguiente pérdida de calidad asistencial para todo el concello". Defienden la "viabilidad" del ambulatorio soutelano, con sus "más de 1.410 usuarios" y la "asistencia domiciliaria" que necesitan muchos de ellos.

Pese a discrepar en sus opiniones respecto del futuro del centro de salud de Soutelo de Montes, el encuentro de ambas partes discurrió con total normalidad y cordialidad. Junto a Cores Tourís y a la alcaldesa habían acudido a la visita el jefe territorial de Infraestruturas e Vivenda, José Luis Díez; el jefe de la Axencia de Infraestruturas, Fausto Núñez; los tenientes de alcalde Ricardo Villaverde y Vicente Búa; y los ediles populares María Jesús Sineiro y Alejo Vidal. Xunta y Concello destacaban así la importancia de la obra efectuada, la largamente demandada ampliación del puente de A Freixeira, que se llevaba reclamando "tantos años". "Este puente beneficia a los vecinos de Soutelo, a los de Forcarei y a la comunicación de todo el Concello", especialmente a "los dos polígonos industriales", subrayó la alcaldesa, destacando el cumplimiento por parte de la conselleira de iniciar la obra que acaba de culminar tan pronto se remató la mejora del resto de la carretera Cachafeiro-Vilapouca. "Hoy se ve cumplido por parte de la Xunta de Galicia la demanda que los vecinos de Forcarei necesitábamos", remarcó Belén Cachafeiro, destacando que se trata de la "vía de comunicación más importante de nuestro concello". De titularidad de la Xunta, "queda totalmente arreglada, como creemos que merecemos los vecinos", consideró.

También Cores Tourís puso en valor la importancia de la ampliación del puente de A Freixeira como infraestructura de vital importancia para los núcleos poblacionales, los parques empresariales forcaricenses y sus empresas. "Era una necesidad, una demanda de hace mucho tiempo", que fue una de las "primeras demandas que nos hizo la alcaldesa al llegar a la Alcaldía": el "arreglo de la carretera Cachafeiro-Vilapouca y, sobre todo, también la ampliación del puente". El delegado territorial de la Xunta exaltó la "colaboración institucional entre administraciones" que están manteniendo Xunta y Concello. Y se felicitó de lo "bien" que quedó la obra, a pesar de las críticas del Bloque, al que "no le gusta el hormigón que echamos aquí", ironizó, siendo secundado por Belén Cachafeiro, convencida de que al BNG "no le gusta nada lo que hace este equipo de gobierno" si bien el ampliado puente "quedó francamente bien".