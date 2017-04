Un coctelero de altos vuelos

Casi ocho años dedicándose a la coctelería clásica y apenas un mes practicando la técnica del flairtending llevaron al hostelero estradense Gabriel Blanco a hacerse con el tercer premio en esta última disciplina -la modalidad acrobática de la coctelería- en el Campeonato Gallego de Coctelería celebrado el pasado lunes en el Hostal de los Reis Católicos de Santiago de Compostela.



"Competíamos solo tres, pero los otros dos son el campeón gallego desde hace ocho años y sexto de España, y el segundo de Galicia, que también fue al campeonato español hace dos años", explica Blanco. Se refiere a Carlos Abilleira, de Pontevedra y a Víctor Márquez, de Ponteareas, respectivamente. Asegura que tanto el jurado como expertos en la materia, como el presidente de la Federación Española de Coctelería, le felicitaron por el resultado, por su valentía de "ir con una rutina creada en veinte días" y competir con dos profesionales veteranos en la materia.



"Quería quitarme el miedo escénico antes de volver. Ahora ya sé como es y el próximo año lo haré mejor", relataba ayer el joven hostelero, gerente del establecimiento Cerdedo Cocktail´s & Café Club, situado en la villa estradense. "Desconocía el campeonato de Flair y me sumé porque es una lástima que haya competición y patrocinadores pero no asistentes", apuntó. Ahora está pendiente de conocer las puntuaciones obtenidas en el resto de las categorías del campeonato, en las que también participó, aunque no logró los primeros puestos.



Entretanto, a sus treinta años, seguirá entrenando "mirando tutoriales", como hizo para la prueba gallega, y formándose en la disciplina del Flairtending. De hecho, a finales de mes viajará a Madrid y Barcelona para asistir a dos cursos intensivos específicos de esta modalidad.