Barajan construir un túnel como solución más viable para salvar la variante y el castro

"La solución constructiva que a día de hoy parece que tiene más sentido es hacer un túnel por debajo del castro". Así se pronunciaba ayer el alcalde de A Estrada, José López Campos, respecto a las soluciones que baraja el Ministerio de Fomento para continuar adelante con el proyecto de construcción de la variante estradense sin modificar el trazado original ni afectar al castro de Aguións. Sin embargo, la decisión no está, ni mucho menos tomada.



El regidor desveló que, en una reunión celebrada hace alrededor de un mes, el Ministrio de Fomento planteó a Patrimonio "tres alternativas" para salvar la zona de afección castreña sin necesidad de variar el trazado. "Ahora lo que se está es analizando si esas alternativas tienen solución técnica", explicó López, si bien adelantó que la construcción de un túnel "es la que con mejores ojos ve Patrimonio". Esta opción implicaría variar el perfil longitudinal de la futura carretera, "pero no se puede bajar al llegar al castro y volver a subir; la modificación tiene que venir unos cuantos kilómetros atrás y unos cuantos kilómetros más adelante".



La variación del perfil longitudinal está muy condicionada por las pendientes que presenta el terreno. "Tenemos el río Liñares por un lado del castro y el río Ulla por el otro y la limitación es importante", apuntó el alcalde. Son éstos aspectos que los técnicos están analizando. Una vez sopesadas las distintas soluciones constructivas posibles, se convocará una nueva reunión con Patrimonio "para ver si acepta esas soluciones y podemos resolverlo por esa vía", lo que implicaría que "no habría que hacer muchas modificaciones en el proyecto y permitiría que en un plazo muy razonable de tiempo se pudiese avanzar en la obra", toda vez que, aceptada la solución planteada, tampoco sería necesario variar el expediente expropiatorio, tal y como apuntó el regidor, que no quiso aventurarse a concretar plazos.



López Campos acompañó el pasado martes a representantes del Ministerio de Fomento a una visita a los terrenos colindantes con el castro de Aguións para examinar la zona en la que el pasado diciembre se efectuaron sondeos de evaluación ante la presencia de yacimientos ocultos. El regidor insiste en que sería "injustificable" que para evitar los restos de un castro se afectase a viviendas habitadas. "Eso, desde luego, no contaría con el apoyo del Concello", recalcó convencido.



Patrimonio "insiste en que no es solo el castro, sino que hay un área de afección en la que detectaron algunos restos que limitan el paso de la variante", argumentó el alcalde, que mantiene la postura adoptada en un primer momento sobre el proyecto. "Nosotros entendemos que, en ningún caso, puede haber un cambio de trazado, que supondría empezar de cero el proyecto y años de trámites de nuevo". Precisamente, destacó el compromiso de Fomento con el proyecto de construcción de la variante estradense que dijo, "es la infraestructura de carreteras en Pontevedra, seguramente, a día de hoy que más implicación tiene por parte del Ministerio".



Incremento del coste



El Ministerio de Fomento ha consignado en los Presupuestos Generales del Estado de este año 2,3 millones de euros para la variante. El alcalde mantuvo "una pequeña conversación el pasado martes por la noche" con la exministra de este departamento, Ana Pastor -ahora presidenta del Congreso-, a quien agradeció su implicación para con esta infraestructura. "Sé que sigue preocupándose por este tema", dijo López. La implicación se demuestra, dijo, en el hecho de "que saliese la consignación en el Presupuesto y que hubiese avances importantes en el Ministerio para intentar resolver una solución constructiva que va a suponer un incremento en el coste de la obra por la cuestión de Patrimonio; sé que cuenta con el apoyo de la exministra, sin quitarle el mérito al actual ministro, que también sé que está muy pendiente", manifestó.



López Campos también destacó el "papel decisivo"del jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, Ángel González del Río, que "está haciendo un seguimiento extraordinario de la infraestructura y apoyando decididamente este proyecto", que tiene como objetivo descongestionar el tráfico de la Nacional 640 a su paso por el casco urbano estradense.