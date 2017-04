El alcalde asegura que planteó a Crespo aclarar el caso de los mensajes con Rueda

El alcalde de Lalín, Rafael Cuiña, habló ayer del caso de los supuestos mensajes cruzados con el presidente provincial del Partido Popular, Alfonso Rueda, en los que también vicepresidente de la Xunta le pedía un encuentro para hablar de su futuro político y en los que saldría a colación qué pasaría con el actual portavoz municipal popular, José Crespo. Éste acusó varias veces a Cuiña de haberse inventado este intercambio de guasaps, sobre todo tras habérselo certificado Rueda Valenzuela.



Ayer en la emisora municipal Radio Lalín, el mandatario indicó que nunca había hablado en público sobre este asunto y que tampoco ahora estaba en disposición de hacerlo. Cuiña rehusó afirmar con rotundidad si existían esos mensajes, al tiempo que negó que, como lo acusa Crespo, no mostrase pruebas o se escondiese. "El sábado pasado llamé por teléfono a Crespo dos veces por este asunto, pero como no me cogió le mandé un mensaje para aclarar con él lo que quisiera". El mandatario lalinense dijo que cuando el portavoz municipal le devuelva las llamadas podrá "aclarar con él un tema que se resuelve en cinco minutos, otra cosa es que Crespo quiera, porque quizá aquí se están buscando otras cosas". En su favor, Cuiña declaró: "algunas cosas son demostrables, porque hay testigos de ciertas cosas", pero nada más, y sí quiso dejar claro que le desea lo mejor a Crespo, también en lo personal. "Queda claro que algunos no perdonan que se perdiese la Alcaldía y quizá traten de buscar excusas para algunas cosas", dijo, sobre la posición que tendrá el PP en un hipotético acuerdo para aprobar los presupuestos municipales. Por último, en relación a los ataques de los populares por el supuesto cruce de mensajes entre él y Rueda, que Crespo asegura que ni existen, pide que se respete a su familia pues incluso se llegó a citar públicamente a sus hijos menores "por parte de gente próxima al PP". Crespo exigió anteayer a Cuiña que aclarase este caso, pues pese a que reitera que el alcalde suplantó la identidad del vicepresidente de la Xunta, mantiene que debe dar explicaciones convincentes. En caso de que se conociesen más detalles de este asunto, quizá las conclusiones no satisfagan a ninguna de las dos partes por motivos diferentes.