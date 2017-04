Trabajadores de la oficina agraria de Lalín retoman las protestas para cambiar su sede

Los trabajadores de la Oficina Agraria Comarcal de Lalín retomarán las manifestaciones por el estado de las instalaciones en las que se ubican. Los operarios que trabajan en la edificación ven como cada día se deteriora un poco más y dificulta su trabajo y el servicio a los usuarios. Las malas condiciones se acumulan, ahora las goteras han vuelto a aparecer, de tal forma que han tenido que habilitar un recipiente para recoger el agua que cae del techo. También preocupa la llegada del verano, puesto que los operarios esperan que se alcancen los 35 grados dentro de la oficina como ya lo hicieron en 2016. Por lo que, "la pasividad" de la Consellería de Medio Rural les lleva otra vez a la calle y hoy volverán a realizar un acto de protesta a las 10.00 horas en frente del edificio para pedir a la consellería "unas instalaciones dignas", como reza su pancarta.



Los operarios denuncian que la Xunta no ha facilitado ninguna solución para los problemas reiterados de goteras, tampoco a los problemas de accesibilidad que suponen las escaleras, igual que a los problemas de climatización del local. Desde la oficina explican que "oficiosamente se sabe desde la Consellería de Medio Rural que se iba a poner en marcha un tercer concurso para el alquiler de un nuevo local", de hecho, afirman que este concurso debería haberse puesto en marcha en febrero, "pero hasta al momento no se sabe nada de esto", dicen. Culpan a las condiciones del pliego de que los dos primeros concursos se hubiesen quedado vacíos e inciden que el contrato de alquiler de las instalaciones ya ha finalizado hace tiempo. Si bien, según le indican desde la Consellería de Medio Rural, se han modificado las condiciones para que se cubra finalmente esta convocatoria.



Entre las cuestiones que más preocupan a la veintena de trabajadores del lugar son el material biológico y quirúrgico que se manejan en las instalaciones, donde "no reúnen las condiciones mínimas de salubridad", apuntan. Explican que en la edificación también se ubican los servicios sanitarios de la oficina y que es una de los oficinas más frecuentadas, de hecho, "es la segunda de Galicia en solicitudes de ayudas estructurales, por ejemplo, no solo damos servicio a Lalín también se lo damos a Dozón o Rodeiro".



Charla informativa



El Salón Teatro del Auditorio Municipal de Lalín acoge una charla informativa el viernes día 7 de abril de 10: 30 a 14:00 horas relativa a las ayudas de incorporación, planes de mejora y ayudas a pequeñas explotaciones recogidas en la orden del 29 de marzo de 20017 por la que se establecen las bases reguladores de las ayudas para el apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas, para la creación de empresas para los agricultores jóvenes y para la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) en el marco del PDR de Galicia, y si convocan para el año 2017. Por eso mismo, desde la Oficina Agraria Comarcal de Lalín "consideramos de suma importancia asistir a esta reunión debido al corto plazo para solicitar estas ayudas así como por las novedades de la convocatoria de este año". El plazo de solicitud de dichas ayudas estará abierto hasta el día dos del próximo mes de mayo.