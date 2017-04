Polémica por la reapertura del albergue de A Laxe

No solo el alcalde fue objeto de las críticas del portavoz popular, que también cuestionó al conjunto del gobierno municipal, poniendo en duda su capacidad para regir la administración local. El motivo fue la disputa por la reapertura del albergue de peregrinos de A Laxe, desvelada por el propio Crespo el pasado fin de semana, algo que no gustó al ejecutivo, que lo desautorizó a él y a la Xunta por falta de respeto institucional. José Crespo dijo que se topó en la calle con la responsable de Turismo, Nava Castro, y le preguntó por la reapertura de la infraestructura autonómica, obteniendo por respuesta que la reapertura del albergue se concretaría para antes de Semana Santa. "Me preocupé como vecino porque estaba cerrado por la negligencia de este gobierno, que no quiso renovar un convenio que caducó a finales de 2015". A su juicio es de "ineptos" cerrar una instalación que también sirve como centro social para los vecinos de Bendoiro sin tener previamente una solución. Alega que el edil de Turismo, Francisco Vilariño, debió acudir a la Xunta a negociar y no imponer, "pero como no tienen ni idea de negociar, son sectarios, demagogos, ineptos y chulos...", espetó Crespo Iglesias, que se pregunta si en esta nueva etapa el albergue seguirá siendo centro social o si el gobierno local pretende construir otra infraestructura para uso vecinal.