Patronal de Vilapouca y Soutelo urge a reabrir cuanto antes el puente de A Freixeira

Fuentes de la patronal de Soutelo de Montes y el polígono industrial de Vilapouca urge a reabrir cuanto antes al tráfico el puente de A Freixeira -que comunica las localidades forcaricenses de Cachafeiro y Vilapouca- y que permanece cerrado para acometer su ensanche. Subraya que los empresarios se sienten "muy perjudicados" porque el cierre afecta a sus clientes -que se ven obligados a dar un rodeo por Folgoso para ir de Cachafeiro a Vilapouca o a Soutelo de Montes- y también "al día a día" entre los dos parques empresariales del municipio forcaricense: el de Cachafeiro y el David Raposeiras de Vilapouca.



Los empresarios no comprenden que esta obra -que "tenía que estar terminada en un mes"- tarde tanto en ejecutarse cuando, en su opinión, "no es de tanta envergadura". "No nos extrañemos de que las empresas se marchen para el norte de Portugal", lamentaron, señalando de que la dura competencia lusa es también un "grave problema" para la economía autonómica.



También el edil del BNG de Forcarei, Roberto Jorge Correa, expresó su "pesar por la tardanza" a la hora de rematar la la obra del puente de a Freixeira, criticando que "no se valorara suficientemente a la hora de la adjudicación la rapidez en acometer las obras". A su juicio, esto supuso "meses de atrancos para los vecinos". También lamentan que "no se primase la contratación de métodos constructivos que no cortasen el tráfico desde el primer día". Desde el BNG estiman que es así como se debió hacer, restringiendo puntualmente el tráfico para "reducir los años. "Pero la solución escogida por la Alcaldía no fue la más idónea ni pensada para minimizar las molestias a los vecinos", opinó.



Por su parte, los trabajadores de la empresa adjudicataria de las obras apuran los trabajos para concluir las obras, a fin de reabrir lo antes posible el tramo al tráfico rodado.