La Mancomunidade de Terras de Deza aprobará el presupuesto de 2017 en el pleno del día 25

La Mancomunidade Terras de Deza convoca finalmente el pleno para el día 25 del presente mes. Como cada primer martes de mes, los alcaldes de los municipios de la comarca dezana -a excepción de Dozón que no forma parte del ente- se reunieron para discernir sobre la actividad del órgano supramunicipal. En la reunión celebrada en la jornada de ayer se acordó llevar a la sesión plenaria la aprobación de los presupuestos del 2017, así como, la liquidación de las cuentas de los tres anteriores ejercicios -2016, 2015 y 2014-.



El Concello de Lalín, el único que faltaba por pagar la cuota del pasado año, pagó, eso sí, la de 2017, pues según indicó el presidente de la Mancomunidade, Luis López, "intervención no le permite pagar cuentas del año pasado, tendrá que liquidarlo al cargo de remanente", explica. De esta manera, es la única administración local que ha pagado la cuota del presente año, 53.820 euros abonó, la misma cuantía que la cuota del ejercicio de 2016. Asimismo, López apunta que el restante de concellos pagará la cuota del 2017 a finales de año, a la vez que Lalín pagará la del pasado ejercicio.



A la sesión plenaria que se celebrará a las 20.00 horas en la sala de informática del Auditorio Municipal de Lalín. Al pleno se llevará el presupuesto del presente ejercicio que alcanza los 133.202 euros, aunque el presidente del órgano apunta que "este puede sufrir variaciones pues falta por la depuradora de la parroquia de Losón que da servicio a Vila de Cruces y Lalín y que mantiene la Mancomunidade". López asegura que hasta el momento se desconoce cuanto gasto tendrá de consumo el servicio o si ha sido necesario algún tipo de arreglo que implicaría directamente un cambio en el presupuesto.



Otro de los aspectos que se pusieron encima de la mesa en la reunión celebrada ayer, fueron los turnos de los equipos del ente. De esta manera se acordó que el Concello de Lalín, debido a que es el que más aporta y, por lo tanto, el que más día tiene en su poder los equipamientos, tendrá durante un mes completo el servicio a su disposición. Este mes no será siempre el mismo, sino que irá cambiando según el ejercicio, apunta López. También se acordó sellar la sede de la Mancomunidade Terras de Deza en la cabecera comarcal, principalmente para el coste de los desplazamientos de los operarios. Lalín es el municipio más céntrico que tiene una equidistancia aproximada de los otros municipios, de esta manera el coste que le supone al ente pagar los desplazamientos de los operarios es menor, puesto que "si la sede fuera en Silleda y tuvieran que ir hasta Rodeiro, el tiempo del trayecto descontaría de las horas de trabajo", explica López.



Además, con la aprobación del presupuesto del 2017 se podrá poner en marcha el proyecto de ahorro energético que quería llevar a cabo el Concello de Lalín en algunas de las calles del casco urbano y que desató las críticas desde la administración local a la dirección de la Mancomunidade, de tal forma que incluso se amenazó con irse del órgano. El proyecto corresponde a una inversión de 38.000 euros por parte del ente supramunicipal, después de entrar en vigor el presupuesto se sacaría a concurso para llevarlo a cabo.