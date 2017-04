José Crespo exige al alcalde que aclare de inmediato los mensajes "falsos" de Rueda

El episodio de los supuestos mensajes entre el alcalde de Lalín, Rafael Cuiña, y el presidente provincial del PP, Alfonso Rueda, en los que el vicepresidente de la Xunta habría cuestionado el futuro político del portavoz municipal popular, José Crespo, no está ni mucho menos cerrado para éste último. Crespo, que en pleno pidió explicaciones al regidor sobre un cruce de guasps con Rueda, conmina a Cuiña a aclarar de inmediato este asunto ya que en caso contrario advierte de "medidas drásticas" contra el primer edil lalinense.



Crespo, que la semana pasada desveló que Rueda le había negado contactos con Cuiña, considera que éste tiene dos alternativas: que reconozca que mintió y que esos mensajes telefónicos no existen y que suplantó la identidad del alto cargo del PP o que demuestre fidedignamente el intercambio de mensajes. En este caso, estaría dispuesto a pedirle explicaciones a Alfonso Rueda, extremo al que cree no tendrá que llegar porque los mensajes mostrados por el alcalde "a más de cien vecinos" solo son una invención del propio Cuiña. En una emisora de radio comarcal, José Crespo atacó con dureza al alcalde por utilizar tretas "que demuestran que no debe estar contento con su personalidad y suplanta la de otros". "No voy a permitir que un mindundias político sin clase pregone por el pueblo que mi partido me ningunea y lo valora a él, cuando es justo lo contrario; a Cuiña no lo pueden ver y a mí se me respeta. Soy de los pocos alcaldes que perdió unas elecciones que está en el Senado", dijo.



José Crespo señala que había olvidado un episodio que conoció en las pasadas navidades, pero al enterarse de que el regidor habría mostrado esos mensajes "falsos e inventados" a vecinos, entre ellos algún concejal y exdil del PP, pidió explicaciones a Rueda, quien negó que se mensajease con Cuiña, ni por este tema ni por otros, "porque entre otras cosas me comentó que no es tonto y que ese guasap quedaría escrito". A su juicio la actitud de Rafael Cuiña es impropia del primer representante municipal "que si como creo, miente, no merece ser alcalde de Lalín. "Esto no va a quedar así", reitera Crespo Iglesias, que llama "sectario" y "mentirosos compulsivo" al regidor.



Por otro lado, el portavoz popular habló sobre la posible negociación de los presupuestos municipales con el grupo de gobierno. Dos ediles, dijo, los están analizando con calma tras haberlos recibido hace diez días. "No nos fiamos y ya encontramos algún gazapo y por eso también queremos verlos con técnicos". Indicó que su grupo desconfía del ejecutivo por su actitud, defendió las acusaciones del edil no adscrito Juan José Cruz sobre la falta de transparencia y como prueba dijo que el PP no recibió el expediente sobre el destino del fresado de la Rolda Leste. "Ser demócrata de demuestra con hechos, no con palabras,; yo nunca veté a nadie como alcalde", dijo.