A Estrada despide a Miguel Docampo, el artista que la soñó como jardín botánico de Galicia

A Estrada despidió ayer a uno de sus mejores artistas, el polifacético Miguel Docampo, que en sus últimos meses de vida soñaba con impulsar a través del Ateneo Cultural un proyecto que convirtiese a A Estrada en el jardín botánico de Galicia aprovechando los fondos Edusi otorgados para el plan A Estrada Social e Sostible (AESS) 2020. Soñaba con un jardín botánico con dos áreas: una conservacionista y pedagógica y otra exótica -con una parte japonesa- que proporcionaría una lección sobre el medio ambiente así como sobre la flora y la fauna en peligro de extinción. En la definición de este proyecto Docampo estaba contando con la complicidad de su hija Áurea, cuya valía destacaba siempre, subrayando que había realizado un máster y que llevaba trabajo en red. Entendía Docampo que este ambicioso proyecto podía contar con la intervención de los sectores desfavorecidos y propiciar la participación de las personas mayores. Se lo expuso a distintas personaliddes locales y entendía que este proyecto incluso se podía conectar con la recuperación del Camino de Santiago por A Estrada para darle al municipio nueva vida.



Tristemente, Miguel Docampo no podrá ver su sueño convertido en realidad. Pero sí que deja un rico legado artístico. Fue un prolífico artista que dominaba la pintura, el grabado y la cerámica, destacando especialmente en el cómic, ámbito en el que estaba considerado uno de los mejores autores de Galicia. Los amigos del artista quisieron acompañar ayer a su familia en su dolor. En el aire retumba su contundente autodefinición de hace cuatro años: "siempre fui un artista rebelde y lo voy a ser hasta que me muera". "Entonces me darán más importancia", vaticinaba. Que así sea. Sin duda, se lo merece.