El BNG de A Estrada propone facilitarle a los vecinos la formación en tecnologías digitales

El BNG de A Estrada salió hoy al paso del anuncio municipal de puesta en marcha de la administración electrónica en el municipio a partir del próximo mes de mayo valorando positivamente "esta buena nueva" pero lamentando una vez más -ya lo hizo en reiteradas ocasiones- "que llegue con diez años de retraso y después de dilapidar 120.000 euros del erario público en una plataforma que nunca se llegó a poner en marcha, cuestión esta nunca aclarada por el gobierno del Partido Popular".

Se refiere al proyecto A Estrada Dixital al que, no obstante, se refiere en términos muy positivos en relación con el alcance social que tuvo en materia de formación. Y es que, a pesar de criticarlo por lo que respecta a su plataforma tecnológica, insta al gobierno local "a poner en marcha cursos de alfabetización digital similares a los impartidos durante la ejecución del proyecto A Estrada Dixital", al entender que esas iniciativas formativas tuvieron un "incuestionable éxito de asistencia y utilidad para los vecinos y vecinas que participaron entonces".

Para los nacionalistas de A Estrada, la puesta en marcha de la administración digital constituye "una buena oportunidad para retomar estos cursos" que "aclararán dudas y temores sobre el funcionamiento de las tecnologías digitales en general así como de la administración electrónica en particular". Estiman que "la brecha digital no solo está en las infraestructuras que utilizamos para conectarnos a internet o en el precio que pagamos por usarlas" sino que "también está en la formación". A ese respecto, apuntan que "hay que tener en cuenta que hay toda una generación de vecinos" que "no nacieron con las tecnologías digitales", lo que "supone un problema que las administraciones públicas deben atender". "Hay muchas personas que utilizarían estas tecnologías de tener acceso a la ayuda que en este caso proporcionaría el concello, lo que redundaría en beneficio de todos", apunta la formación cuyo grupo municipal en A Estrada representa el edil Xosé Magariños.

Desde el BNG se estima que esos cursos "no solo deberían formar en el uso de las tecnologías digitales sino que, además, deberían tener un apartado específico y no menos importante para advertir de los peligros del mundo digital". En concreto, se refiere a "las estafas" y al "ciberacoso", subrayando que "pueden tener fatales consecuencias también entre la gente más joven".

Asimismo, estima que la lengua gallega también tiene que estar presente en la formación digital de los vecinos. "Formar en las tecnologías digitales en gallego no solo es posible sino necesario para la divulgación de nuestro idioma", remarca, abogando por que los profesores que impartan los cursos hablen en gallego y también porque "las herramientas que se utilicen estén en nuestro idioma". Por último propugna la utilización de herramientas digitales libres –ya traducidas al gallego- en esos cursos de formación porque "además de ser igualmente funcionales son más asequibles para todos".