Los efectos del ´catastrazo´ en los municipios

En este año se cerrará la actualización catastral en 144 concellos gallegos. El llamado, de 'catastrazo', se activó desde el Estado en 2013 y se aplica de forma escalonada en los municipios para regularizar bienes urbanos que han sufrido modificaciones y que no se han comunicado, pero también para construcciones vinculadas a la agroganadería como galpones, naves, granjas o invernaderos. Estas instalaciones nunca habían pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y su inclusión materializa así una propuesta para catastrar los bienes rústicos. De esos 144 municipios pendientes de culminar el proceso, seis son de Deza y Tabeirós-Montes: Lalín, Silleda y Dozón, por un lado (cuyo plazo rematará el 30 de julio) y A Estrada, Forcarei y Rodeiro (que tienen hasta el 30 de noviembre), por otro. El proceso de actualización arranca con las conunicaciones que llegan unos dos meses antes de tener que pagar el recibo. En esas misivas se notifica o bien la modificación que se hicieron en los inmuebles urbanos y no se notificaron o bien el nuevo pago de esos bienes rústicos, que tributarán entre el 0,3 y el 0,9% del valor catastral que tenga la propiedad Solo en el caso de inmuebles urbanos modificados habrá que pagar una tasa de 60 euros, al margen del recibo posterior, en concepto de multa por no haber comunicado dichas alteraciones en las construcciones. Una parte de esta cuantía se destina a pagar los gastos de la empresa de consulting de Catastro, y el resto pasa a la Gerencia Territorial.