El Concello destinará 165.000 euros para dotar del servicio de saneamiento a Zobra

El Concello de Lalín pondrá en marcha una red de saneamiento en la parroquia de Zobra, un proyecto que tiene un presupuesto estimado de 165.602 euros, y que será financiado con cargo a la Línea 1 del Plan Concellos de la Diputación provincial de este año. Mediante esta actuación municipal se construirán un total de cinco ramales que serán conectados a la depuradora ecológica y que permitirán dar servicio a los vecinos de los dos núcleos más importantes de esta parroquia. Al mismo tiempo, con esta iniciativa, el grupo de gobierno recalca que se dará "un importante paso" para culminar uno de los grandes compromisos propios: "la recuperación y dignificación del rural de Lalín".



El concejal de Rural lalinense, Miguel Medela, expone que el saneamiento de Zobra es uno de los proyectos más ambiciosos "e ilusionantes" que se llevará a cabo en estos años, "ya que es uno de los grandes compromisos en los que estamos trabajando desde el inicio del mandato". Sostiene que esta parroquia fue una de las más abandonadas del municipio, algo que al ejecutivo le resulta incomprensible al tratarse de una zona con una enorme riqueza paisajística, ambiental, social y patrimonial "como quedó constatado en su distinción como Aldea Singular y que merece que intentemos poner en valor con todos los medios a nuestro alcance".



Medela afirma que en cualquier caso Zobra no será el único lugar en el que se va a acometer el saneamiento durante este mandato. "A día de hoy ya tenemos numerosas peticiones con las correspondientes firmas de buena parte de vecinos de aldeas en las que también se está reclamando la ejecución de la red de saneamiento debido al abandono que sufrieron durante años".



Los más de 165.000 euros de este plan se suman a la inversión de 60.000 en la nueva depuradora ecológica de la parroquia, que dará servicio a los lugares de Acevedo y Zobra. Mientras, las viviendas del núcleo de Portela contarán con una depuradora propia, cuyo coste asciende a 8.000 euros, cifra que ya se incluye en los fondos provinciales.



La edil de Medio Ambiente, Celia Alonso, explica que la depuradora ecológica está en proceso y sigue un modelo de tratamiento innovador, creado por una empresa gallega. Esta Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) alcanza una excelente purificación mediante la creación de humedales artificiales con plantas autóctonas de las que surgen microorganismos encargados de eliminar los residuos. Además no precisa de agentes químicos y permite un ahorro del 50% con respecto a los sistemas tradicionales. Su mantenimiento es menor al no producir apenas lodos y el gasto en energía con respecto a los modelos tradicionales está entre un 80 y un 90%.