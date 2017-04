A Bodeguilla y Cabanas ganan los premios del certamen de tapas 'Bocadiños do Cocido'

A Bodeguilla, Casa Currás, Cafetería Rosaleda y restaurante Cabanas son los cuatro establecimientos premiados en la sexta edición del concurso de tapas Bocadiños do Cocido, que se celebró en Lalín entre los días 10 y 19 de marzo. Entre los quince establecimientos participantes, el mayor número de negocios participantes de las siete ediciones que lleva realizándose la iniciativa, sirvieron alrededor de 4.087 tapas en total, lo que arroja un promedio diario de 408. Puesto que cada una de las tapas se vendía a 1,5 euros, la campaña supuso una media de 612 euros diarios de ingresos adicionales, además de los gastos correspondientes a las consumiciones que las acompañaron.



Los datos fueron facilitados ayer por el presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Antonio Lamas, que compareció junto representantes del jurado profesional Mª José Basante y Faustino Batallón, y a uno de los integrantes de la comisión de hostelería, Luis Guerreiro (Pensión Las Palmeras.), con motivo de la entrega de los premios del concurso y el sorteo entre los clientes que tomaron parte en el mismo. Antonio Lamas destacó la buena participación por parte de la ciudadanía cosechada este año, Una de las cifras más elevadas de venta de tapas en los últimos años", reconoció. Además destacó las variedades de innovación culinaria mezclando los productos del cocido con cocina americana, italiana u oriental. Por establecimiento, se repartieron una media de 272 tapas.



En cuanto a los galardones, los votos del jurado profesional otorgaron el premio especial a la mejor tapa al restaurante Cabanas, por su O último superviviente. Por su parte, el jurado popular confeccionó el siguiente podio: Primer premio para A Bodeguilla, por su Hamburguesa de Cocido e Rock and Roll; segundo para Casa Currás, por Tardes de Lareira co avó Pepe y el tercero para la Cafetería Rosaleda, que el año pasado se llevó el segundo premio, por su Xcoláxeno. Los premios, consistentes en diplomas acreditativos, fueron en la tarde de ayer en la sede de la AED, justo antes de proceder al sorteo de los 17 regalo entre los clientes. El galardón más deseado, el de 600 euros en metálico, recayó en Javier González Luaces, y la estancia de dos días para dos personas en La Rioja alavesa en régimen de pensión completa, con visita a la bodega Eguren Ugarte, que colabora con este galardón, fue para Beatriz González Varela. Ambos premios fue para aquellos que presentaron las papeletas con los sellos que acreditaron que probaron todas las tapas.



Los ganadores de los premios en los quince locales adheridos al concurso son: Rocío Abeledo Vázquez en A Bodeguilla; José Manuel Villar Iglesias (A Taberna do Ultralimento); Dolores García Varela (A Cunca); Julio Brandido (Restaurante Cabanas); Elisabeth Iglesias (Cafetería Rosaleda); Alexandre Blanco (Casa Currás), Susana Barral (Hotel Spa Norat Torre do Deza), Verónica Sánchez (Doña Maruja Gastrobar), Manuel Veiga Otero (Hotel Restaurante Villanueva), Mónica Fernández Rodríguez (Casa Sanmartín), Daniel Taboada Peña (O Picoteo); Gerardo Abeledo Iglesias (Pazo de Bendoiro); María José González Liñares, (Pensión Las Palmeras); Oscar Camba Conde (Pizza Park); José Sánchez Rodríguez (La Molinera).



Finalmente, Faustino Batallán, miembro del jurado profesional resaltó el alto nivel que tenían todos los participantes, que les dificultó la elección pues " escasos puntos separaban los primeros puestos", de hecho apostaban por que se diese más de un premio.