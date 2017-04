El BNG lamenta la tardanza en concluir el ensanche del puente de A Freixeira y el perjuicio a los vecinos

El grupo municipal del BNG de Forcarei emitió un comunicado en el que hace constar su "pesar" por la "tardanza" en concluir la obra de ensanche del puente de A Freixeira, sito en el vial que comunica las localidades forcaricenses de Cachafeiro y Vilapouca. En concreto, el concejal nacionalista Roberto Jorge Correa lamenta profundamente "que no se valorara suficientemente a la hora de la adjudicación la rapidez en acometer las obras" y que eso iba a suponer "meses de atrancos para los vecinos".

En opinión de los nacionalistas forcaricenses, también resulta lamentable que "no se haya primado la contratación de métodos constructivos que no cortasen el tráfico dese el primer día". Desde el Bloque se estima que entonces se debió de haber apostado "por la construcción del añadido sin cortar el tráfico por la vía principal". A juicio de la formación frentista, sería posible haber ejecutado las obras "solo restringiéndolo puntualmente". Así, agrega Roberto Jorge Correa, se habrían visto reducidos los daños. "Pero la solución escogida por la Alcaldía no fue la más idónea ni pensada para minimizar las molestias a los vecinos", apostilló.

Además, el concejal consideró que los nacionalistas lamentan que "en lo que es la tónica habitual de las contrataciones del Concello" no se primen las "empresas del Concello para la realización de las obras municipales ni se tengan en cuenta criterios sociales o ambientales en las plicas". A juicio de Roberto Jorge Correa, "esta desconsideración hacia los criterios ambientales" es especialmente peligrosa cuando "en obras como estas hay que trabajar con hormigón al lado de los cauces con el consiguiente riesgo para la fauna de nuestros ríos".