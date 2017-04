A Ponte Vella vuelve a copar los primeros premios en el XIII Concurso Tequexetéldere

El Centro Cultural A Ponte Vella de Teo volvió a copar, un año más, los primeros premios en el XIII Concurso de Baile Tradicional Tequexetéldere, organizado por esta agrupación con el apoyo del Concello de A Estrada y disputado en las instalaciones de la Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada. Una vez más, las dos formaciones con las que A Ponte Vella -que dirigen Javier Sanmartín y Belén Tojo- concurrían al certamen se colgaron el oro en las dos categorías que se establecieron en el certamen: la B (en la que compitieron bailarines de hasta 12 años) y la D (donde rivalizaron formaciones con bailarines de 12 años en adelante).



En la categoría B, la formación "A Telleira" del Centro Cultural A Ponte Vella se impuso a los otros 3 grupos participantes con su interpretación de la Muiñeira de Visantoña. Por detrás de ella se clasificaron el grupo C del Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia de Santiago con su Regueifa e Xota de Vilamaior y el grupo A de la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar con su Xota de Duio. En cuarta posición se clasificó la Asoaciación Cultural Retranqueiros de Ames con su Regueifa, Xota e Rumba de San Salvador. También en esta categoría actuó pero fuera de concurso, la formación "A Barxela" de A Ponte Vella con su Muiñeira de Boudañeira, encargada de abrir el certamen.



Fuera de concurso también actuaron las escuelas de baile de Tequexetéldere.



Ya en la categoría D, de bailarines de 12 años en adelante, la formación "Tras do Eo" del Centro Cultural A Ponte Vella se impuso a sus 8 rivales con su Xota e Muiñeira de Arcos. La plata fue para "A Rabadenla" de la Asociación Cultural San Pedro de Carcacía por su interpretación de la Xota e Muiñeira de Carcacía. Por su parte, el grupo B del Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia se colgó el bronce con su Xota e Muiñeira de Merexo. Estas tres formaciones se impusieron a otras 6 participantes: Xeitura de Muros, la formación "O Muiño da Retorta" de A Ponte Vella, la Asociación Cultural Rebulir de Ramirás (Ourense), la Asociación Cuoltural Retranqueiros de Ames, "Galumeira" de la Asocaición Cultural A Mámoa de Luou y la Asociación Cultural Nós de Sobradelo (Vilagarcía).



Seiscientos espectadores



Aunque este año, debido al cambio de fechas, solo 16 grupos concurrían al certamen, este siguió gozando del favor del público: seiscientas personas quisieron disfrutar de las distintas actuaciones que pusieron en escena unos 350 bailarines.



Le tocó juzgar el nivel de cada una de las actuaciones a un jurado muy experimentado, integrado por Chus Uzal (exintegrante de Xacarandaina de Ourense), Pablo Seoane Méndez (director de Ximiela de Louro, en Muros; director de la Escola de Música e Baile Tradicional de Santa Comba; y delegado en Galicia del Festival Intercéltico de Lorient) así como Santi Puente Isla en representación de Tequexetéldere.