La plataforma pro centro de salud de Soutelo convoca una concentración para el viernes

La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Soutelo de Montes acordó en la noche del sábado sacar su malestar a las calles de la localidad soutelana. Lo hará de forma pacífica pero dejando clara su postura: los vecinos no están dispuestos a tolerar el cierre del centro que, por fuentes oficiosas vinculadas al ámbito sanitario, estiman que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene proyectado para el próximo 1 de junio. Decidida a impedirlo, la plataforma vecinal proyecta poner toda la carne en el asador para impedirlo. De ahí que ya en la noche del sábado acordase la puesta en marcha de una doble iniciativa de protesta: la convocatoria de una concentración ante el centro de salud para las 12.00 horas del viernes, 7 de abril, y la difusión de sus reivindicaciones con pancartas en ambos márgenes de la carretera nacional N-541 -que conecta Pontevedra y Ourense- a su paso por Soutelo de Montes.



En cuanto a la concentración del viernes, la intención de la plataforma es convocarla para las 12.00 horas. Dado que el colectivo aun está en pañales desde el punto de vista oficial -al iniciar su constitución este mismo sábado- será la Plataforma SOS Sanidade Pública -que el sábado ya dejó claro que le brinda toda su colaboración- quien solicite hoy el oportuno permiso ante la Subdelegación del Gobierno. La intención de la plataforma pro centro de salud de Soutelo es concentrar "al mayor número posible de gente" para evidenciar la inquietud y el malestar vecinal que genera este asunto.



Así lo explicó ayer el portavoz y presidente de la plataforma soutelana, el también presidente de la Asociación Sociocultural O Can de San Roque, Vicente Carballal López. Junto a él, se integran en la directiva representantes de comunidades de aguas y de montes de la zona como las de Presqueiras, Soutelo, Pousada y Pardesoa, Vilapouca y Ventoxo. El presidente de esta última, Adolfo Pérez, será el secretario y número 2 de la directiva Esta también aglutina a representantes del comercio, la hostelería y el tejido empresarial.



Entre todos ellos decidirán qué procede hacer. Apoyándoles, pero no en primera línea, se situarán otros muchos vecinos, los partidos PSOE y Foro Forcarei como personas jurídicas y el edil nacionalista Roberto Jorge Correa, de momento a título particular. La edil socialista Ana Doval quiso dejar claro ayer que el PSOE "está adscrito a la plataforma pero no forma parte de ella. Las decisiones las tienen que tomar ellos. No queremos que haya interpretaciones malintencionadas", agregó en alusión a las "recurrentes acusaciones de la alcaldesa contra nosotros". Subrayó que estas quedaron desmentidas en la asamblea vecinal del sábado por boca de Vicente Carballal y recalcó que el PSOE apoyará la plataforma como partido en tanto que los ediles, a título individual, "harán su papel en las instituciones".



Por su parte, los vecinos ya se pusieron en marcha ayer para expresar su disconformidad con el hipotético cierre del consultorio, desmentido recientemente para el "corto plazo" por la alcaldesa y el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Directivos e integrantes de la plataforma se reunieron en la tarde de ayer para comenzar a elaborar las pancartas en contra del centro de salud con las que empapelarán Soutelo de Montes y, principalmente. los márgenes de la carretera nacional N-541 -que comunica Pontevedra y Ourense- al objeto de evidenciar la existencia de un "conflicto" que puedan percibir todos los usuarios de esta transitada vía de comunicación. Las primeras ya se colocaron ayer. Otras muchas serán colocadas en balcones, ventanas y fachadas de los inmuebles soutelanos por sus propios propietarios. Muchos de ellos, mayores, pidieron el sábado en la reunión que tuvo lugar en la capilla de San Roque que les proporcionasen esa cartelería reivindicativa. Entre sus lemas destacan los que reivindican "atención sanitaria de calidade" y el que deja claro el "non ó peche do centro médico" que dan los vecinos.