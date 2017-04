El XIII Concurso de Baile Tradicional Tequexetéldere vuelve a galardonar a A Ponte Vella de Teo

El XIII Concurso de Baile Tradicional Tequexetéldere de A Estrada volvió a gozar hoy del favor del público. Seiscientos espectadores se dieron cita en un certamen que, debido al cambio de fechas solo contó con 16 grupos frente a los hasta 36 alcanzados en ediciones anteriores. No obstante, la competición gozó de un gran nivel. Como en años anteriores, el Centro Cultural A Ponte Vella de Teo volvió a copar, un año más, los primeros premios de un evento que contó con la participación de unos 350 bailarines.

Le tocó juzgar el nivel de cada una de las actuaciones a un jurado muy experimentado, integrado por Chus Uzal (exintegrante de Xacarandaina de Ourense), Pablo Seoane Méndez (director de Ximiela de Louro, en Muros; director de la Escola de Música e Baile Tradicional de Santa Comba; y delegado en Galicia del Festival Intercéltico de Lorient) así como Santi Puente Isla en representación de Tequexetéldere.

Una vez más, las dos formaciones con las que A Ponte Vella –formación que dirigen Javier Sanmartín y Belén Tojo– concurrían al certamen se colgaron el oro en las dos categorías en liza: la B (en la que compitieron bailarines de hasta 12 años) y la D (donde rivalizaron formaciones con bailarines de 12 años en adelante).

En la categoría B, la formación "A Telleira" del Centro Cultural A Ponte Vella se impuso a los otros 3 grupos participantes con su interpretación de la Muiñeira de Visantoña. Por detrás de ella se clasificaron el grupo C del Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia de Santiago con su Regueifa e Xota de Vilamaior y el grupo A de la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar con su Xota de Duio. En cuarta posición quedó la Asociación Cultural Retranqueiros de Ames con su Regueifa, Xota e Rumba de San Salvador. También en esta categoría actuó pero fuera de concurso, la formación "A Barxela" de A_Ponte Vella con su Muiñeira de Boudañeira, siendo la encargada de abrir el certamen.

Fuera de concurso también actuaron las escuelas de baile de Tequexetéldere de A Estrada.

Ya en la categoría D, de bailarines de 12 años en adelante, la formación "Tras do Eo" del Centro Cultural A Ponte Vella se impuso a sus 8 rivales con su Xota e Muiñeira de Arcos. La plata fue para "A Rabadenla" de la Asociación Cultural San Pedro de Carcacía por su interpretación de la Xota e Muiñeira de Carcacía. Por su parte, el grupo B del Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia se colgó el bronce con su Xota e Muiñeira de Merexo. Estas tres formaciones se impusieron a otras 6 participantes: Xeitura de Muros, la formación "O Muiño da Retorta" de A Ponte Vella, la Asociación Cultural Rebulir de Ramirás (Ourense), la Asociación Cuoltural Retranqueiros de Ames, "Galumeira" de la Asociación Cultural A Mámoa de Luou y la Asociación Cultural Nós de Sobradelo (Vilagarcía).