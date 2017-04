José Crespo asegura que Cuiña inventó un intercambio de mensajes con Rueda

El portavoz municipal del PP de Lalín, José Crespo, exige al mandatario local, Rafael Cuiña, que se pronuncie abiertamente por qué "preparó mensajes de guasap falsos para desacreditarlo políticamente" haciendo creer a las personas a las que mostró los mensajes que habían sido escritos por el dirigente popular y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Crespo asegura que el alto cargo popular desmintió públicamente la autoría y el envío de esos mensajes telefónicos.



Según Crespo Iglesias, el "lamentable episodio" constituye un nuevo escándalo por la manera que tiene de hacer política el alcalde, "que va de progre por la vida, pero no duda en poner en práctica las tácticas políticas más viles y rastreras, rozando la ilegalidad, para atacar al PP "o a cualquiera que no comulgue con sus ideas". A juicio del portavoz municipal popular, "una persona que, siendo alcalde de Lalín, usurpa la identidad del vicepresidente de la Xunta para inventar mensajes en las que me desacredita políticamente en las que da a entender que la posibilidad de que retorne al PP está encima de la mesa, debe como mínimo tener la valentía de salir a dar explicaciones sobre unos hechos desmentidos por Rueda".



Hechos



Crespo señala que tuvo conocimiento de los hechos porque Rafael Cuiña, no contento con utilizar esos mensajes de guasap "para fanfarronear delante de sus compañeros de Compromiso por Galicia y del cuatripartito", tuvo la osadía de mostrarlos a una concejala del grupo municipal popular -María Álvarez al término de un pleno hace meses- y a más simpatizantes de esta organización política. Para José Crespo la democracia y presumir de ella no consiste en poner todos los días en Facebook "soy el más demócrata", sino demostrarlo con hechos que día a día Cuiña en realidad "se comporta como un tirano con actitudes políticas dictatoriales y enfermizas que muestran realmente su verdadera cara". Por último, el exalcalde señala que se muestra preocupado que haga todo esto por atacarlo a él y al PP, pero más todavía "saber lo que es capaz de hacer a cualquier vecino que no baila como él quiere".



Réplica de Cuiña



El mandatario lalinense, consultado por la acusación de Crespo, restó importancia a unos hechos sobre los que dice que nunca habló en público. Sostiene que este ataque contra su persona forma parte de las luchas políticas más habituales y rehúsa aclarar si se produjo o no ese intercambio de mensajes con Rueda. Lamenta que los populares lalinenses saquen a la palestra ahora este asunto, justo cuando hace tiempo que él rebajó la tensión con el PP local y con su responsable, José Crespo. Comenta que en el pleno de anteayer el propio Crespo Iglesias le agradeció el trato que le dispensa desde hace un tiempo.