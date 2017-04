Los callos triunfan en Ansemil y Martixe

La quinta edición de la Festa dos Callos de Ansemil y Martixe reunió ayer 450 comensales. Un total de 130 kilogramos de carne y 80 de garbanzos fueron cocinados a fuego lento para celebrar dicho evento. La jornada no se vio truncada tampoco por la lluvia y a pesar de que los organizadores de la cita ansiaban llegar a las 600 personas, la celebración tuvo una gran acogida. El Festival das Pereiriña puso la nota musical al evento desde bien entrada la tarde. Fue el dúo Punto Zero el que amenizó hasta la noche la festividad que se erige en el calendario festivo trasdezano.

La Festa dos Callos se ha hecho un hueco en el abundante calendario festivo y gastronómico de Silleda. Ayer unas 450 personas pasaron por la cita gastronómica organizada por las parroquias trasdezanas de Ansemil y Martixe. Un total de 130 kilogramos de carne y 80 de garbanzos fueron cocinados a fuego lento para el deleite de los asistentes. Finalmente, después de las entradas vendidas los organizadores tuvieron que vender in situ más, debida a la repentina demanda.



A pesar de todo hubo callos para todos, y el agua no chafó la fiesta, puesto que la lluvia respetaron el evento, aunque por si acaso los impulsores fueron previsores y dispusieron una carpa cerrada para que las condiciones atmosféricas no fuesen un problema. Los organizadores no pudieron conseguir el reto de llegar a los 600 comensales.



La jornada comenzó ya con música a las 13.00 horas, y se prolongó hasta el anochecer, aunque los preparativos, en los que toman parte todos los vecinos, comenzaron ya desde primera hora de la mañana.



En la Foliada da Pereiriña actuaron nueve grupos de música tradicional: las pandereteiras Lilaila de Orazo (que ya estuvieron en 2016) y las de A Xariza, de Parada; Os Charabiscas, de Vila de Cruces; Xuntanza dos Regatos, de Orazo (presentes también el año pasado); Pau de Buxo, de Saídres; Sons da Mina, de Fontao; el grupo de acordeones de la Escola Municipal de Música de Silleda y el grupo anfitrión, los Gaiteiros da Pereiriña. La jornada terminó con el dúo Punto Zero amenizando la verbena.



De esta manera, la Festa dos Callos de Ansemil y Martixe se une a la Tortilla de Laro, la Empanada de Bandeira, el Lacón de Silleda o la Paella de Cortegada para conformar un menú degustación que abre el apetito desde la recién llegada primavera. Trasdeza ofrece platos a gusto de todos y bien acompañados y aderezados con buen ambiente y música como se demostró en la cita de ayer.