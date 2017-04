El ayuntamiento decreta dos días de luto oficial

La noticia del fallecimiento de Xosé Luis Sucasas sorprendió a última hora de la tarde a la mayor parte de la sociedad lalinense y también a sus representantes públicos. El alcalde, Rafael Cuiña, quiso mostrar sus condolencias por el fallecimiento de una persona con la que tenía una estrecha amistad. En torno a las 21.00 horas el Concello avisaba en un breve comunicado de la declaración de dos días de luto oficial -hoy y mañana lunes- en señal de duelo por la muerte del exconcejal, además de " expresar ao mesmo tempo o noso fondo pesar e máximo afecto á súa familia, amigos e achegados". Francisco Vilariño, portavoz municipal del BNG y muy amigo del finado, se mostraba muy afectado por el fallecimiento de su compañero de partido y no podía contener las lágrimas cuando conoció el fatal desenlace. " Hoxe perdo a un amigo, a unha das mellores persoas que coñecín en toda a miña vida, a un patriota, a un bo pai e compañeiro, a alguén que non conecía a malicia. Que a terra che sexa leve meu querido amigo", indicó en su perfil de Facebook. El teniente de alcalde lalinense Nicolás González Casares recibió la noticia a través del regidor meco, José Cacabelos, y poco después publicó en Facebook: " mestre do inxenio,ironía e retranca pura. Apertas a súa familia,amigos e aos seus compañeiros do BNG. Hoxe fíxose a sombra en Cadrón e o Arnego baixa en silencio. Descansa en Paz Suqui." A las condolencias se sumó el portavoz municipal del PP, José Crespo, que también en las redes sociales comunicaba: " Moi boa xente, inxenioso, bo conversador e cunha destacada capacidade de empatizar cos demais, por moito que non pensaramos coma el. Quero transmitirlle todo o agarimo e ánimo á súa familia e aos seus compañeiros do BNG neste difícil momento. DEP".