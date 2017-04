Solicitan las escombreras del TAV de Botos y Noceda y aceras o mejoras viales en Bendoiro

La corporación sacó adelante por unanimidad la iniciativa del gobierno de solicitud al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de las escombreras del Tren de Alta Velocidad (TAV) de Botos y Vilar do Xestal (Noceda). El concejal de Obras, Francisco Vilariño, señaló que estas propiedades serían destinadas a usos sociales, entre ellas un campo de la fiesta para, además de que su estado de abandono convierten a estas fincas sobrantes de las obras del tren en un "polvorín" por la gran cantidad de maleza que acumulan.



El portavoz del PP, José Crespo, citó que la cesión de algunas de estas escombreras ya había sido gestionada por el anterior gobierno local, topándose con muchas trabas, e invitando además a Vilariño a que en la parte expositiva de la moción cambiase la propuesta de cesión de los terrenos por un "contrato simbólico". En este sentido explicó que el actual ejecutivo tiene ya el trabajo hecho con las escombreras de Vilar do Xestal y Vilanova tras una negociación suya con la exministra Ana Pastor. Pero matizó que el Adif, como sociedad autónoma de Fomento, no cede gratuitamente estos predios sino que los vende aunque sea a un precio simbólico. "Por Vilar do Xestal nos pedían 1.000 euros al año y le ofrecimos un euro, pero además había otros problemas como que los antiguos dueños podían solicitar la reversión de sus propiedades". Vilariño, que prefirió ser prudente y no desvelar un posible preacuerdo ya con el Adif, dio a entender que en el caso de la escombrera de Botos ya hay avances concretos. "Puede ser un alquiler simbólico, cierto, pero al final esto es una decisión política", inquirió Francisco Vilariño.



También con deberes a Fomento salió adelante la moción del PP referida a la apertura de negociaciones con el ministerio para la construcción de aceras en Xubín (Bendoiro) y que se habilite un carril de espera en la N-525 para acceder directamente a Bendoiro de Abaixo. El grupo popular dio minutos a casi todos sus "jugadores" e intervinieron o defendieron iniciativas todos sus representantes a excepción de María Álvarez y Manuel Fernández. La propuesta de Bendoiro la expuso Eva Montoto, obteniendo el beneplácito del alcalde, Rafael Cuiña, quien además declaró la convencia de dotar también de aceras en zonas de O Corpiño, Prado y Madriñán. Sin debate se aprobó pedir una subvención a la Xunta para mejoras en infraestructuras del polígono Lalín 2000.



Parque de O Regueiriño



En materia de infraestructuras el PP consiguió los votos de gobierno y de Cruz para la ampliación del parque infantil de O Regueiriño y las pistas polideportivas anexas. El popular José Antonio Varela indicó que este recinto tenía mucha demanda y el gobierno aceptó la moción "porque nunca vamos a votar en conrta de hacer un parque infantil", no sin antes indicar que en breve se licitará el proyecto del nuevo espacio lúdico-deportivo de la plaza superior del parking.