La relación (casi) normalizada de Cuiña y Crespo

La relación entre el alcalde y su antecesor ha pasado durante el presente mandato por más momentos agrios que dulces y el pleno de ayer tampoco fue una excepción. Rafael Cuiña reprochó en no pocas ocasiones a José Crespo que desde el cambio de gobierno no le dedicase una sola palabra de afecto, algo que él sí hizo en numerosos actos públicos. Cuando la cuerda entre ambos se tensa saltan a la palestra reproches o rifirrafes, algunos quizá propios de la disputa política entre gobierno y oposición. En varias ocasiones Crespo y su grupo arremetieron contra Cuiña por lo que consideran desconsideraciones exageradas a su gestión o que dentro de esta lea se descargasen insultos. También, en varios momentos de este mandato, José Crespo aludió a una supuesta deslealtad del alcalde que, sumada a las desconsideraciones y episodios en los que Cuiña cometió errores no forzados, cabrearon tanto al grupo popular hasta el punto de acordar que el alcalde no era merecedor de su confianza y cerrarse a sentarse en una mesa para dialogar o pactar.



Ayer Crespo dijo que el alcalde había bajado mucho el tono con él, "por lo menos ya no hay insultos", pero destapó un episodio que debería quedar en la privacidad de ambos. El exalcalde aseguró que Cuiña mostró a varias personas meses atrás, entre ellos a la concejala María Álvarez, un mensaje telefónico del número dos del PPdG, Alfonso Rueda, en el que supuestamente dejaba quedar mal a Crespo y bien al propio Cuiña. "Puede ser que el PSOE o el BNG lo quieran, pero el PP, no". En ese guasap Rueda habría desacreditado el futuro político de Crespo. "Hablé con Rueda y me dijo que nunca se había mensajeado contigo, que ni tiene tu número, así que uno de los dos miente y yo creo a Rueda", declaró Crespo. Rafael Cuiña rehusó aclarar este asunto y se limitó a decir a Crespo que le deseaba lo mejor en política, "que Rueda te apoye y nada más... Sabes como yo que en política hay amigos, enemigos y compañeros de partido y esto te puede pasar a ti o a mí", concluyó el regidor.