Un "look book" de comunión 100% "made in" A Estrada

El comercio de A Estrada rezuma calidad, variedad y el mejor gusto. Y, además, tiene iniciativa. Así queda patente en el "look book" de comunión que acaban de elaborar conjuntamente cinco negocios locales de ropa, calzado, peluquería, floristería y fotografía. A Tenda de Fraber, Zapatería Regaliz, Peluquería Xeloira, Floristería Zarcillos y Emecé Fotógrafos se han aliado para definir diez atractivos "looks" de comunión para todos los gustos, contando con la complicidad de diez familias. Sus niños ejercieron de modelos dando vida a inolvidables instantáneas de moda, de calidad equiparable a la de las grandes firmas.

Que el comercio de A Estrada nada tiene que envidiarle al de las ciudades estaba claro. Rezuma calidad, variedad y el mejor gusto. Pero, además, sus profesionales tienen iniciativa. En un mercado globalizado, diferenciarse y personalizar las propuestas a la par que se utilizan las mismas herramientas promocionales que las grandes marcas pueden ser la clave para afianzarse en el mercado. Conscientes de ello, cinco firmas locales de ropa, zapatos, peluquería, floristería y fotografía han decidido aliarse para promocionar sus productos y sus creaciones con un "look book" de comunión cien por cien "made in" A Estrada.



Son A Tenda de Fraber, Zapatería Regaliz, Peluquería Xeloira, Floristería Zarcillos y Emecé Fotógrafos, que ayer presentaron su novedoso catálogo de tendencias de comunión para este año a las familias cuyos diez niños de 7 a 9 años se convirtieron en modelos por un día Mateo, Celia, Meseret, Arón, Uxía, Hugo, Noa, Noelia y dos niñas llamadas Sara. Los negocios implicados en el "look book" apostaron por potenciar la belleza natural de cada uno de ellos -atendiendo a sus características físicas y raciales- con las últimas tendencias para dar vida a inolvidables instantáneas de moda de calidad equiparable a la de las grandes firmas. Conforman una suerte de pasarela de moda de comunión que ahora se editará en formato revista y lucirá en todo su esplendor en las redes sociales.Niños y familias asistieron ayer, con emoción, a su estreno.



En moda, Bernardo Díaz de A Tenda de Fraber ha querido plasmar la continuidad del estilo clásico pero también la vuelta de los estilos románticos, vintage, con encajes y telas vaporosas como los tules o las muselinas. Son vestidos en ocasiones con mangas francesas, más propicios para la climatología de la zona y más desestructurados en la forma. Gana enteros el corte imperio, con talles más altos, y el largo de los vestidos se acorta, quedándose a la altura del tobillo.



Así es como mejor lucen los zapatos. Para la ocasión, Raquel Núñez de Zapatería Regaliz ha apostado por firmas españolas que fabrican en España. Calzado cómodo y de calidad, forrado en piel, y que cromáticamente sigue las tendencias actuales: dorados, metalizados y tostados.



Los estilismos de los cabellos corrieron a cargo de Peluquería Xeloira, que -conociendo de antemano los trajes que iban a lucir los modelos- ideó propuestas que, aunque atrevidas en algunos casos, son "ponibles". Su trabajo brilla especialmente en el "look" de las niñas. Un moño alto acorde con un vestido más estructurado rivaliza en belleza con dos melenas de ondas, una de "pelo frito", dos melenas lisas con trenza y un bellísimo pelo afro para la niña de color.



También Mila Codesido de la Floristería Zarcillos puso su desbordante creatividad al servicio del "look book". Confeccionó clásicos como el bouquet con rosa natural tratada a la que se le quita la humedad para que perdure en el tiempo, un bastón rojo a juego con una diadema roja y un ramo rojo, una esfera con flores blancas sobre base de alambre y abalorios, un original casquete de mimbre fusionado con un trozo de la tela de un vestido a juego con un cestito de mimbre y rosas en crema, un ramito de rosas azules combinadas con trigos blancos que luego se colaron en el peinado de la niña que lo portaba y un péndulo de alambre con tres rosas en su interior. Es un buen modo para celebrar el 25 aniversario de la floristería que regenta en la Segunda Travesía de América.



Por su parte, María y Carlos de Emecé Fotógrafos se encargaron de fotografiar a los modelos, sacándole el máximo partido a las divertidas y, a la vez, atractivas propuestas. Además, se encargaron de la maquetación del trabajo. Ayer, sobre la blanca pared de su estudio se proyectaron las imágenes en tamaño gigante. Aun así, todavía es mayor la ilusión con la que nace este "look book" que nace vocación de renovarse en años sucesivos.