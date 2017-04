Lalín podría enfrentarse a la devolución de 948.000 euros de las plusvalías de tres años

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la posible ilegalidad del cobro del impuesto de plusvalías podría tener consecuencias para el Concello de Lalín, con la devolución de los ingresos de este tributo potestativo que la administración local aplica desde hace más de una década. Este controvertido asunto, motivo de disputas entre gobierno municipal y PP, saltó ayer a la palestra en el pleno cuando, sin que estuviese previsto en la sesión del día, cuatripartito y oposición libraron un debate acerca de los méritos de unos y otros en la contención de la presión fiscal. Primero el concejal popular José Antonio Rodríguez expuso un informe de Intervención que negaba el desequilibrio presupuestario citado por el cuatripartito durante semanas, fruto de la reducción al mínimo legal del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para este año, al tiempo que la oposición había forzado la cancelación, también para este curso, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Y además que tampoco se incumplía la regla de gasto.



El portavoz del PP, José Crespo, recordó al ejecutivo que pudo haber amortiguado la contribución el año pasado y no lo hizo, dejando el tipo en el 0,46% pese a que el decreto estatal ya permitía que se colocase en el 0,4%. En ese instante primero el alcalde, Rafael Cuiña, y después el edil Francisco Vilariño recordaron que el gobierno actual había aplicado la mayor rebaja del IBI de la historia de Lalín. "Ustedes lo que hicieron, en casos, fue aplicar a los recibos una subida de más del 100%", dijo el nacionalista, que, junto con Teresa Varela se encargan de las áreas de recaudación y hacienda respectivamente. Entonces Crespo aludió a una supuesta reunión con Cuiña en la que, tras perder la mayoría absoluta el cuatripartito, le había planteado un pacto para bajar la contribución. "Y en 15 días vemos como ustedes lo anuncian en solitario. Por eso pensamos, ¿no quieren caldo?, pues siete tazas y dijimos: fuera plusvalías", exclamó. Cuiña, que no aclaró si se produjo esa reunión con Crespo en su despacho, replicó: "Esa es su política, ese es su nivel". El exalcalde, retomando el debate sobre las plusvalías, comentó que con su supresión para este año el PP le había hecho un favor al Concello, una vez que si la Justicia respalda la nulidad del tributo los ayuntamientos se verán obligados a devolver a los contribuyentes los últimos cuatro años del impuesto. Como en el presente está ya sin efecto, en Lalín serían tres anualidades, que suponen un desembolso para las arcas municipales de 948.000 euros. Hay que recordar que en 2014 los ingresos fueron 330.000 euros, 218.000 durante 2015 y en torno a 400.000 el pasado curso. En el recorrido de este asunto podría ser clave la intervención del Estado, pues al término del pleno Francisco Vilariño comentaba que una devolución de las plusvalías podría tener consecuencias muy severas para los concellos. Muy enrevesado fue el punto, a priori casi de trámite, en el que el gobierno proponía el reconocimiento de crédito para un convenio con la empresa Espina y Delfín para la compra de carpas destinadas a eventos como el mercado sabatino. El Concello debía aportar 6.600 euros y la concesionaria del servicio de aguas, 4.500. Pero los populares, en la votación, levantaron la mano mostrando su negativa a aprobar el punto, algo que también hizo el no adscrito Juan José Cruz. Tras aclarar Teresa Varela que si la oposición tumbaba este punto se perderían los fondos y pedir Cuiña a los populares que meditasen su voto, Crespo miró a sus ediles y finalmente se abstuvieron. Cruz, sorpresivamente pasó de votar en contra a hacerlo a favor. Otros 17.700 euros son para mejoras estructurales en el auditorio de Vilatuxe, con la advertencia del PP de la necesidad de habilitar cuanto antes la caldera de climatización para el inmueble. El edil Tomás Vilariño dijo que se esperará para pedir la subvención hasta ver qué tecnología es la más conveniente para el mecanismo energético.