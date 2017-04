Las dudas del PP sobre la expulsión de Juan José Cruz

El edil no adscrito Juan José Cruz reiteró ayer su deseo de que el secretario municipal, César López Arribas, elaborase un informe sobre su expulsión en pleno, meses atrás. El alto funcionario fue sometido dialécticamente por Cruz, que en ocasiones usó un tono agresivo para reivindicar lo que piensa que le corresponde, con López Arribas tratando de explicarle sin éxito que parte de lo que le estaba pidiendo no estaba obligado a hacerlo. Primero recordó que dos informes del entonces secretario accidental refrendaron que el alcalde lo expulsase, pero Cruz seguía enrocado en pedir uno del funcionario titular. El PP, al que el no adscrito había dado por vencedor de las próximas elecciones municipales minutos antes en otro punto del pleno, le echó una mano y Crespo cuestionó las dos primeras llamadas al orden que Cuiña hizo a Cruz en aquel pleno, aunque no tanto la definitiva. Crespo Iglesias dijo que los dos primeros apercibimientos habían sido por no ceñirse al orden del día, "cuando aquí nadie lo hace y cada uno hablamos de lo que nos parece", para luego recalcar que la expulsión del edil había sido premeditada por parte del alcalde para ganar una votación, algo que cabreó a Cuiña. "No sé si repetiré de alcalde, pero el no adscrito es un vago que no tuvo tiempo en dos meses para presentar una moción, es el único que no va a las reuniones para implantar la administración electrónica y pasará a la historia como lo peor que se puede ser en política: un tránsfuga, así que recomiendo al PP que no se visualice mucho con él", espetó el mandatario. Al final y pese a que el grupo de gobierno votó en contra de la moción, se acordó que el secretario hiciese el informe pedido por Cruz y en caso de que no procediese, que explicase por qué.



Museo da Marioneta



La edil de Cultura justificó dos contratos distintos para los planes museográfico y museológico relativos al Museo da Marioneta, explicando son dos cuestiones independientes para las que hay que contar con titulados concretos. Crespo cuestionó que se duplicasen contratos dentro del tope legal, además de que la compañía Viravolta no pudiese asumir todo el trabajo. Nicolás González Casares, defendió una iniciativa en la que se pide a la Xunta la agilización en los trámites de reconocimiento y valoración de las discapacidades. Dijo que solo en el Concello hay constancia de esperas desde 2014, mientras que la popular Paz Pérez alegó que se habían duplicado recursos y cuestionó los datos. La moción se aprobó con la única abstención del PP.