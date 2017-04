Destinan más de 600.000 euros del Plan Concellos a asfaltar calles de A Estrada y viales del rural

El alcalde de A Estrada, José López Campos, desgranó al mediodía de ayer las calles y los viales del rural estradense que se beneficiarán de las pavimentaciones que la administración local proyecta acometer con los más de 600.000 euros del Plan Concellos de la Diputación Provincial de Pontevedra que el gobierno ha decidido destinar a mejorar asfaltados en el municipio.



Es una cifra importante, más de la mitad de los 1,1 millones del Plan Concellos que se destinarán a obras. En el casco urbano se harán reposiciones del firme valoradas en 51.600 euros, fundamentalmente para asfaltar las calles comprendidas entre Penerada y la Avenida de Vigo o la calle Marín, que sufrieron daños por las obras de instalación de la nueva red de abastecimiento de la villa.



Pero también habrá calles de la villa que la comunican con las parroquias más próximas al casco urbano que resultarán asfaltadas con parte de los 565.000 euros que el gobierno ha decidido vincular a asfaltados en el rural. En cifras aun sin IVA cabe indicar que a pavimentar el tramo comprendido entre la Avenida da Torre y Guimarei se destinarán 46.971 euros y a asfaltar el tramo que va desde la Rúa do Muiño hasta la iglesia de Aguións, 31.672,73 euros. Son dos de las partidas más jugosas junto con los 68.527,96 euros consignados para Vinseiro (Correáns-EP2016), los 54.795,80 reservados para mejorar en Rubín el vial que conecta la PO-7006 en Balseiros con la nacional N-640 en O Bede; los 49.971,66 euros del tramo de San Miguel de Castro comprendido entre la carretera nacional N-525 y Lagos; los 31.535,92 previstos para el vial que va de Igrexa a Castro Ramiro en A Somoza; los 24.826,84 euros vinculados a mejorar la pista que une la nacional N-640 con A Riba en Callobre; Los 21.193,97 euros consignados para mejorar la comunicación entre la PO_214 y Casa do Frade; los 17.107,10 euros con los que se mejorará el tramo Vila do Sol-Igrexa en Berres; los 16.318,50 que se invertirán en Lamas, entre el cruce de la ganadería y la EP-7006; o los 10.623,85 euros que se destinarán a asfaltar el tramo Sieiro-Cora en Cora. Esta parroquia también sumará otras dos actuaciones cifradas en 2.644,96 euros a la altura de Cora y en 4.349,73 en Carbia. Agar se beneficiará de pavimentaciones por valor de 4.707,50 euros; y Baloira por 2.824,50 en As Cruces.



A mayores, el Concello impulsará obras por valor de 130.000 euros en el Museo Reimóndez Portela con la intención de abrirlo al público y también vincula 200.000 euros del Plan Concellos a gasto corriente de Cultura (Festa da Sidra, Festa do Salmón, actividades de calle y programación cultural diversa) y Deportes (para incrementar la colaboración con las escuelas deportivas).



Otra partida muy destacada del Plan Concellos es la de 300.000 euros reservada para contratar a 30 peones con los que reforzar las brigadas municiaples de obras. Si el plan municipal de empleo abrió la selección a todos los aspirantes, la selección de estos operarios priorizará a través del INEM a parados con cargas familiares. La oferta de empleo se lanzará en pocos días.



También muy pronto, concretamente el lunes, el Concello presentará ante la Xunta su nuevo proyecto de "obradoiro de emprego", que tendrá la especialidad de albañilería y de jardinería-carpintería. El gobierno pretende afrontar la tercera fase de reforma de la Casa das Letras y mejoras en espacios urbanos y zonas verdes.



Con él enlaza el material por valor de 100.000 euros que comprará el Concello al amparo del Plan Concellos: 40 bancos, 40 papeleras y jardineras así como 6 parques infantiles para el rural. También con 580.000 euros del Plan Concellosde 2016 y mediante un pliego técnico y administrativo ya elaborado, el Concello adquirirá dos camiones para la basura (uno de carga lateral y otro trasera) y cambiará todos los contenedores de la villa por otros mucho más grandes. Este año dedicará 54.400 euros a comprar 300 contenedores para el rural; 64.400 euros a adquirir 150 anclajes de colectores con colocación; y 83.500 euros a 30 nuevas marquesinas de bus para el rural.



En otro orden de cosas, el Concello instará en pocos días a los propietarios a desbrozar maleza y a adecentar fachadas en la Zona dos Viños.