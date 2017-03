Sobre el recorte de recaudación y el IBI de la Iglesia

Uno de los puntos del orden del día era la liquidación del presupuesto de 2016, que arroja un resultado de 163.146 euros, después de restar a los derechos reconocidos netos las obligaciones reconocidas netas. El remanente de tesorería, sumando los resultados de años anteriores, asciende a 542.727 euros. Es el tercer ejercicio que se cierra en positivo, y esta cuantía, según explicó el interventor, Daniel Rodríguez, solo se podría utilizar para pagar deuda mientras no se aprueben los presupuestos del Estado. En su valoración política, el alcalde Manuel Cuiña adelantó que este remanente, una vez que se conozca la norma estatal, vendrá bien para pagar obras que cuentan con subvención pero que deben cerrarse antes de que se ingresen esas ayudas.



Las réplicas de la oposición no se hicieron esperar. El número tres del PP, Ignacio Maril, recordó que el descenso en la recaudación real motiva que el presupuesto inicial de 6,9 millones fuese, finalmente, de 6,3, por lo que considera que las cuentas del equipo de Cuiña "fueron demasiado optimistas". Por su parte, Matías Rodríguez da Torre echa en falta que, pese al compromiso verbal del alcalde, el año pasado tampoco se cobrase el IBI de los inmuebles que son propiedad de la Iglesia. Del mismo modo, tampoco se materializó la reducción de este impuesto a los terrenos que están bajo protección patrimonial. Esta bonificación podría beneficiar, precisamente, al sector eclesiástico.



Y, hablando de patrimonio, la moción socialista para que el servicio de Patrimonio de la Xefatura Territorial aligere su emisión de informes dio pie a que el portavoz del BNG pidiese un seguimiento para que se cataloguen todos los bienes patrimoniales del municipio. Aprovechó para criticar la postura del Concello en las agresiones al Castro do Cura (Cortegada) y Castro do Torrón (Escuadro). Cuiña replicó que hay informes que niegan irregularidades en ambos.