Cuiña maneja tres alternativas para dotar el casco de Silleda de una gran área lúdica

El ejecutivo de Silleda abrirá un debate para decidir en cuál de tres alternativas invierte para dotar a Silleda de un gran pulmón verde o, por lo menos, un área lúdica y de esparcimiento. Así, el equipo de Cuiña baraja o bien ampliar la Carballeira das Pedrosas o el Parque da Feira Vella o bien crear "un gran parque en el centro de Silleda". Así lo anunció ayer en el pleno el alcalde, Manuel Cuiña, para explicar por qué el PSOE iba a votar en contra de la moción del Bloque en la que se pedía comprar parcelas para ampliar el citado parque de As Pedrosas. El ejecutivo, además, deja la puerta abierta a que la oposición plantee otras áreas verdes susceptibles de intervención.



La dotación de infraestructuras o su mejora fue, a grandes rasgos, el eje central de los temas que ayer se llevaron a pleno. Así, en la sesión se ratificó el convenio que firmaron la Consellería de Sanidade y el Concello el pasado día 14 para que la consellería asuma los gastos de mantenimiento del centro de salud. En este convenio también se traspasaron otros tres ambulatorios de A Coruña, y de forma progresiva se irán incorporando los 25 restantes que figuraban en un acuerdo de 2006. Pese a que la propuesta de la Fegamp incluía el centro de salud de A Bandeira, Sanidade considera a éste un consultorio, y lo deja para una fase posterior. Cuiña ya mostró su desacuerdo ante la Fegamp, que intentará solucionar esta exclusión ante Sanidade.



Fuera del orden del día, el regidor notificó a los ediles (faltaban el teniente de alcalde Klaus Brey y los populares María del Carmen Folla y José Antonio Ramos) que la Diputación concedió en junta de gobierno los 214.107 euros para el cambio del césped del campo de O Outeiriño. El proyecto se presentará en el próximo pleno. Por cierto, que en lo que se refiere al campo de fútbol de A Gandareira, en A Bandeira, se remitió ya el proyecto de ejecución a la administración provincial, que lo aprobará en los próximos días.



Además, Silleda ya recibió de forma oficial la autorización del Consejo de Ministros para efectuar el referéndum sobre el traslado del consistorio a la Casa da Cultura. El proceso a seguir pasa por publicar el permiso en el DOG y, a partir de entonces, se dispone de entre uno y dos meses para realizar la consulta. A preguntas del BNG sobre si se va a concretar el coste del traslado, Cuiña se limitó a decir que lo que se explica a los vecinos es que, si la mayoría apoya el traslado, se redactará un proyecto y se buscará financiación. En ningún momento dio cifras concretas. Eso sí, "mientras yo sea alcalde, el Concello no va a endeudarse para generaciones futuras", recalcó.



Sin salir del apartado de infraestructuras, tanto el PSOE como el PP apoyaron otra moción del Bloque en la que se plantea mejorar las paradas del transporte en bus. La del casco urbano, ya en la salida a Santiago, "solo da servicio a una línea o dos" y no protege a los pasajeros de las inclemencias del tiempo. Matías Rodríguez da Torre pide reubicarla en el Barrio do Campo, donde hay más espacio, y realizar algo similar con la de A Bandeira, trasladándola desde su ubicación actual junto al hotel Victorino o bien en el entorno de la gasolinera o bien junto al centro cultural Vista Alegre. Se hará un estudio interno para analizar su viabilidad.



Desde el PSOE, la portavoz del partido, Ana Luisa González Costa, defendió una moción en la que se propone que la Xunta establezca un protocolo ante cualquier situación de emergencia por temporales, a la vez que se habilitan fondos para reparar los daños que causen las borrascas. En el municipio, los destrozos en edificios e instalaciones públicas (el tejado del centro cultural de A Bandeira y el pabellón de esta villa, así como las placas fotovoltaicas del polígono Área 33) ascienden a 97.800 euros, a los que hay que sumar las pérdidas en propiedades particulares. Desde el PP, su portavoz José Luis Espiño echa en falta que no se recurra a la Diputación para reparar estos daños, a lo que Cuiña replica que según la Lei de Emerxencias la Xunta es la única administración responsable. La moción salió adelante con los votos del PSOE y del BNG.



Dotación de contenedores



En el turno de ruegos y preguntas, los dos partidos de la oposición se interesaron por los plazos que se manejan para la reposición de los contenedores de basura, tras la adjudicación del servicio a Urbaser. El alcalde señaló que tanto en los cascos urbanos como en el rural (donde se instalarán depósitos de recogida selectiva) la dotación culminará en Semana Santa. En cuanto a las señales con la distancia errónea a la Fervenza do Toxa y Carboeiro, resulta que esa distancia se refería al entronque con carreteras secundarias. Están encargados ya los nuevos vinilos. El gobierno presentó una enmienda a los presupuestos de la Xunta para incluir la senda de San Tirso de Manduas a Campomarzo.