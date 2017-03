Convocan una reunión vecinal sobre el futuro del centro de salud en la capilla de Soutelo

La Asociación Sociocultural O Can de San Roque hizo en la tarde de ayer un llamamiento a la participación "de todos los vecinos" y colectivos "afectados por el posible cierre del centro médico o la reestructuración de personal" del consultorio de Soutelo de Montes en una reunión que dará comienzo a las 18.00 horas de mañana en la capilla de San Roque de la localidad de Soutelo de Montes. Señalaron que "el Concello no autoriza la utilización del auditorio" soutelano que habían solicitado al no estimar "adecuado el uso de una instalación municipal para la actividad proyectada. En la reunión se estudiará qué medidas adoptar en defensa del centro.