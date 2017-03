Circo de Vienna celebra su primera función a pesar de carecer de autorización municipal

En medio de la polémica por la oposición de animalistas y del Concello de A Estrada a la celebración en la villa de un espectáculo con animales, Circo de Vienna Roller ofreció ayer por la tarde, según lo previsto, la primera de las funciones programadas hasta el domingo en la localidad. Lo hizo a pesar de que, según criterios de Secretaría, carece de autorización municipal de actividad al no haber presentado toda la documentación exigida por el Concello.



Al margen de la declaración de A Estrada como municipio "libre" de espectáculos circenses con animales, el Concello, basándose en un informe de Secretaría, requirió ayer a los responsables del circo "la documentación que le faltaba". El representante del circo, José Antonio Fernández González, solicitó al Concello permiso para el espectáculo el pasado 7 de febrero, aportando documentación al respecto. El 16 de marzo, el Concello le pidió que ampliase ese papeleo, aportando un certificado actualizado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones y una aclaración de que en los espectáculos utilizaba animales. Documentación, toda ella, que Fernández asegura haber remitido.



Sin embargo, el Concello envió ayer un nuevo requerimiento, que otorga al circo un plazo de diez días para presentar documentación relativa a diferentes aspectos entre los que figuran: los datos identificativos del titular, la localización del establecimiento del espectáculo, el proyecto técnico en el que se definan las actividades a desarrollar, el plan de emergencia, el compromiso de contratación de seguros, documentación requerida por la normativa de contaminación acústica y control ambiental y documentación de la persona que asuma la responsabilidad técnica, entre otras. En su último punto, el requerimiento recoge expresamente que "no consta referencia alguna a los animales con los que cuenta el circo, ni existe documentación al respecto en el expediente, tal y como exige el Anexo del Decreto 160/2005, de 2 de junio, por el que se modifica el Decreto 292/2004, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidade Autónoma de Galicia, que dispone: en caso de que participen animales se debe cumplir las normas de protección de especies y medioambientales vigentes en el momento de las actuaciones". La comunicación advierte expresamente de que, al carecer el Concello de la documentación mencionada, el circo "no podrá, por tanto, comenzarse a ejercer la actividad mientras no se dé cumplimiento a lo requerido y se dicte correspondiente resolución aprobatoria".



José Antonio Fernández González, asegura haber recibido la llamada del Concello y el e-mail con el requerimiento "a las dos de la tarde", pero sostiene que "están requiriendo una documentación que ya estaba entregada". Aún así, dice haber enviado en la tarde de ayer a Secretaría los certificados de montaje y veterinarios y el contrato de prestación de servicio de los los animales, ante lo que no obtuvo respuesta por parte del Concello.



"Aunque estén en un recinto privado tienen que tener licencia municipal de actividad", insistía el alcalde a última hora de la mañana."No pasa nada, hasta que pasa", decía sobre el riesgo de que pudiese producirse cualquier incidente en un espectáculo con público. "Si hace la actividad es bajo su responsabilidad", sentenciaba.