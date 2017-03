El centro de A Braña de Apacaf en Berres, referente en la atención a los autistas de toda Galicia

El centro de A Braña de la Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista de Centros de Apoio Familiar (Apacaf), radicado en la parroquia estradense de Berres, es todo un referente en la atención a los autistas de toda Galicia. Suma 8 residentes permanentes mayores de 21 años, edad tomada como referente por la Consellería de Política Social, con la que tiene plazas concertadas, si bien en "casos especiales" también admite jóvenes de al menos 16 años.



Pero, además, atiende a 42 usuarios de su programación de ocio, "muy potente", según la presidenta de Apacaf, María José Ferradáns Villar, y disponible para familias de toda Galicia. Esa programación de fin de semana arranca los viernes a las 19.00 horas y concluye el domingo a esa misma hora. Se trata de jóvenes que acuden al centro una vez al mes y que van rotando. Tan positiva es la experiencia que muchos padres refieren que, sin saber cómo, sus hijos saben cuándo les toca irse a A Braña e incluso "cogen la bolsa para que no se olviden" de llevarles. Para este tipo de iniciativas, A Braña -como centro pionero en el año 1988 y actualmente referente en toda Galicia- ofrece un servicio de transporte, que acude a las paradas correspondientes.



Usuarios de A Coruña, A Estrada, Caldas de Reis, Cangas, Cuntis, Padrón, Vigo, Vilaboa Vilagarcía de Arousa, Cangas, Órdenes, Padrón, Santiago y Vilaboa -entre otras zonas- residen o acuden periódicamente a las instalaciones.



También en el marco de la programación de ocio del centro cabe situar las colonias de verano, de una semana de duración.



Actos previstos para mañana



La presidenta de Apacaf desveló todos estos datos en el marco de una rueda de prensa compartida con la edil de Servizos Sociais, Amalia Goldar; los responsables de la Masa Coral de Berres y de la Coral Polifónica de A Estrada, Manolo Villar y Javier Comesaña; y el director de Os Lóstregos, Gonzalo González. Juntos presentaron la segunda celebración pública del Día Mundial del Autismo que Apacaf organizará en A Estrada para mañana, sábado. Tras "venirse arriba" con la celebración efectuada el pasado año con los clubes deportivos, en esta ocasión no solo se llevará a cabo un acto de concienciación y de ruptura de las barreras sociales -apostando por ponerse en el lugar del otro- a las 12.00 horas en la Praza do Mercado sino que, además, se requirió la implicación de formaciones musicales del municipio.



Música solidaria



Ferradáns habló con Villar y este con Comesaña y González. Las corales de Berres y de A Estrada así como Os Lóstregos se implicaron en la iniciativa, encantados de aportar su granito de arena para ayudar a un centro que lucha a diario por romper "falsos mitos" como que los autistas "son locos o agresivos". "Es falso", dijo, tajante, Ferradáns. "Solo son personas con un desarrollo neurológico diferente al nuestro", concluyó.