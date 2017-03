El alcalde escucha a los representantes sindicales del 112 y mediará ante la Xunta

Cuatro representantes de los trabajadores del 112 que comenzarán a prestar servicio próximamente en las nuevas instalaciones del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia en A Estrada se desplazaron ayer hasta la villa para entrevistarse con el alcalde José López Campos, como solicitaron tras el cruce de declaraciones públicas realizadas en la prensa. Así lo explicó ayer el regidor local, que señaló que los recibió "muy gustosamente", escuchando de primera mano sus reivindicaciones laborales pero reiterando su posición clara de defensa de la idoneidad del traslado del servicio a las nuevas instalaciones de la Axega en A Estrada. El munícipe, que "agradece mucho" la visita" de los representantes de los trabajadores toma nota de la problemática que le refirieron y se mostró dispuesto a trasladársela a la Xunta, si bien les recordó que el 112 es un servicio que en su momento fue adjudicado a una empresa, por lo que entiende que es esta con la que se deben abordar las cuestiones laborales.



Aun así, López se mostró convencido de que "la Xunta es sensible" a la problemática que exponen los trabajadores afectados por el traslado de la sede del 112 de Santiago a A Estrada y se comprometió a trasladar las reivindicaciones del personal del 112 a la Dirección Xeral de Emerxencias y al vicepresidente de la Xunta, aunque sabe que ya "son sensibles" a este asunto. No obstante, señaló que "una cosa es que" los trabajadores "reclamen algo que les corresponde por ley y otra que pidan algo que sea potestativo". Al no ser "obligatorio" sino "voluntario", entiende que las "formas de presión" deben ser diferentes. Aunque entiende que el vicepresidente Alfonso Rueda es una persona "sensible, sensata y muy razonable", hace notar que "está sujeto al marco legal" y cuando "las compensaciones son voluntarias" lo que hay que hacer no es tanto presionar sino sentarse a negociar.



Al alcalde le congratuló comprobar ayer que en ningún caso los trabajadores cuestionan el traslado ni menosprecian a A Estrada sino que señalan los inconvenientes que les va a traer en términos de coste de desplazamiento y de conciliación de la vida familiar y laboral. "Eso lo puedo entender", admitió López, que no obstante expuso a los representantes de los trabajadores que A Estrada intentará que "la llegada" de este personal al municipio "sea lo más agradable posible". Agregó que tendrán "una buena oportunidad para vivir en un sitio extraordinario -A Estrada- donde van a poder conciliar muchísimo mejor y ver reducidos sus gastos porque A Estrada es más asequible que Santiago para vivir".



El munícipe también subrayó que el traslado del 112 de su actual sede en Santiago a otro municipio ya era lo que preveía el anterior gobierno autonómico, que proyectaba construir en Oroso una nueva sede cifrada en 18 millones de euros. El actual gobierno de la Xunta apostó por A Estrada, una decisión "acertada" que redujo a la mita el montante de la obra: 9 millones. A ellos cabe sumar los 5 millones de euros de la plataforma, que también habría que añadir en Oroso.



De esta plataforma también hablaron en la reunión de ayer. Los profesionales temen que no funcione como es debido. Pero el regidor local se mostró convencido de que la redundancia de comunicaciones se mantendrá, como ya apuntó en su día la Xunta, mientras sea necesario para garantizar el servicio. "Son grandísimos profesionales", dijo en alusión a los trabajadores del 112, convencido de que lograrán algo muy importante: "que el traslado se efectúe con normalidad". A Estrada brindará toda la colaboración posible porque quiere seguir ganando servicios de emergencias para convertirse en la "capital de las emergencias de Galicia".