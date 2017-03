El 40% de los agentes forestales y medioambientales de Galicia piden dignificar su labor

Más de 200 agentes forestales y medioambientales -lo que supone en torno al 40% de los que trabajan en Galicia- se dieron cita en la mañana de ayer en Santiago en una asamblea informativa convocada por los sindicatos CIG, UXT y CCOO así como por la Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia (Aprafoga) orientada a reivindicar el reconocimiento y la dignificación de su profesión.



El colectivo estima que el nivel que tienen en la escala de funcionarios es "claramente inadecuado a las responsabilidades que ejercen". Señalan que es preciso que el gobierno autonómico acceda a incrementarlo. Ahora se sitúa en el nivel 14. Se trata de un nivel "claramente inferior al de otros grupos profesionales que se pueden considerar equiparables y a todas luces inadecuado para las funciones y responsabilidades que ejercen los agentes forestales y medioambientales, tales como la dirección de los operativos para la extinción de incendios", según fuentes sindicales.



Una hora a 1,39 euros



En la misma línea, el colectivo demanda un nuevo acuerdo sobre las jornadas, las horas extra y las compensaciones por guardias dado que el de aplicación data de 2004 y entiende que no solo está "claramente obsoleto" sino que, además, " facilita interpretaciones perjuidiciales". A modo de ejemplo, apunta que "la hora de guardia se paga a 1,39 euros, cantidad que constituye un desprecio para la profesión". Sindicatos y Aprafoga esperan que la Xunta sea sensible a las demandas del colectivo pero no descartan "medidas de presión" si rechaza las reivindicaciones o las demora "sin justificación".



En la sesión también se informó sobre los procesos de acreditación profesional y de formación que la Xunta convocará próximamente para la integración de estos funcionarios en el grupo B.