Zen Garden, tributo a U2 en el Salmón

Los amantes de la mítica banda irlandesa U2 podrán disfrutar el próximo 16 de mayo en el Teatro Principal de A Estrada del concierto tributo a U2 que ofrecerá la banda italiana Zen Garden, muy parecida físicamente pero también por su imitación gestual, vocal y de puesta en escena. Será el pistoletazo de salida para la programación cultural del Salmón y el único concierto en Galicia que ofrezca Zen Garden. Las entradas se pondrán a la venta el lunes a 10 euros.

"Es la mejor banda tributo internacional a U2". Así de rotundo se mostró ayer el representante para España y Portugal de Zen Garden, el pontevedrés José Luis Bouzas, al hablar de la banda italiana Zen Garden, cuyo concierto abrirá a las 21.30 horas del martes 16 de mayo en el Teatro Principal de A Estrada la programación cultural vinculada a la Festa do Salmón.



Será su único concierto en Galicia. Para actuar en A Estrada, hubo que modificar la gira española. En la villa actuarán entre el concierto de Madrid y los de Bilbao, Girona y Barcelona. Con más de 15 años de experiencia a sus espaldas y más de 1.000 conciertos en su haber, Zen Garden acaba de ofrecer una gira en Sudamérica. Mima hasta el más mínimo detalle.



Su concierto en A Estrada consistirá en una recopilación de los grandes éxitos de U2. Sonarán clásicos como "·With or without you", "Where the streets have no name", "One" o "Sunday bloody sunday" pero también hitos más recientes como "Vértigo" o "Magnificent".



El gran parecido físico de Zeno Sala con Bono (cantante), de Matt Bidoglia con The Edge (guitarras), de Kim Marino con Adam Clayton (bajo) y de L. Santoro con Larry Mullen (batería) es uno de los atractivos del espectáculo. Cuidan hasta el más mínimo detalle. Varían su aspecto tal y como lo hacen los verdaderos integrantes de U2. Pero no se limitan a eso sino que su imitación gestual, vocal y de puesta en escena es magistral. Tanto que, según relató ayer Bouzas ante el teniente de alcalde de A Estrada, Juan Constenla, hasta Fernandisco -fiel seguidor de la banda irlandesa- se quedó asombrado por la calidad de Zen Garden cuando coincidieron en un evento.



Acostumbrada a "girar por medio mundo" y a llenar grandes estadios en México y Brasil, por ejemplo, la banda tributo a U2 ya ha actuado en Galicia en varias ocasiones. La más destacada, cuando cerró como cabeza de cartel el II Festival de Bandas Tributo de Pontevedra.



Las entradas para el concierto de A Estrada se pondrán a la venta anticipada el lunes a 10 euros en Cultura del Concello de A Estrada o a través de la plataforma de venta online www.mercaticket.com. En taquilla costarán 12 euros.