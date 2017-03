Sindicatos y tecores se reúnen el 6 en Pontevedra para abordar los daños del jabalí

La Xefatura Territorial de Medio Ambiente en Pontevedra acoge el próximo jueves, 6 de abril, una reunión entre representantes de esta consellería con miembros de tecores y sociedades de caza de toda la provincia, así como con organizaciones agrarias, para abordar acciones preventivas contra los daños del jabalí en cultivos. Desde uno de estos sindicatos, Unións Agrarias, su secretario comarcal Román Santalla confía en que los agravios que provoca esta fauna salvaje pasen a considerarse ya como "una plaga", de modo que se pongan en marcha acciones más contundentes que las que se llevaron a cabo hasta la fecha. Santalla señala que las quejas comenzarán a multiplicase a partir de abril, cuando se siegue la hierba para sembrar maíz y se detecten todos los daños que causa el jabalí sobre el terreno.



Por otra parte, desde la Sociedade de Caza de Dozón su presidente, José Rodríguez, adelanta que por el momento no se solicitarán batidas por daños en colaboración con la sociedad de Lalín, debido a que no se registran numerosas quejas. Argumenta que el protocolo que sigue la Xunta, al obligar a actuar primero sin armas y con perros atados, no resulta muy efectivo.